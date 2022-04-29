Mỹ nhân Soyou (SISTAR) cuối cùng cũng chịu lộ diện, ‘nhá hàng’ body ‘cực đỉnh’ trước thềm comeback

Soyou khoe khéo thân hình 'nuột nà' trước khi tung mini album đánh dấu sự trở lại.

Ngày 26 tháng 4 vừa qua, ca sĩ Soyou đã đăng tải lên Instagram cá nhân mộ bức ảnh kèm dòng trạng thái “Cuối cùng thì ngày mai cũng đến!”

Trong bức ảnh được đăng tải, Soyou đang mặc một chiếc áo khoác và quần jean cắt xén, tạo dáng quay lưng lại với camera. Đặc biệt, cô nàng đã khoe khéo vòng eo con kiến ​​thon gọn và gây chú ý bởi thân hình nuột nà ở thời điểm hiện tại.

Năm ngoái, Soyou đã đăng tải lên kênh YouTube quá trình cô nàng giảm cân. Vào thời điểm đó, Soyou ghi nhận cân nặng là 62,4 kg và được chẩn đoán mắc chứng béo phì nhẹ, sau đó nữ ca sĩ bắt đầu thực hiện thử thách ăn kiêng để chia sẻ thói quen tập thể dục và thực đơn ăn kiêng, cuối cùng cô đã giảm được 6 kg. Soyou đang nổi lên như một hình mẫu ăn kiêng lý tưởng nhờ việc khoe body săn chắc sau quá trình giảm cân.

Mặt khác, mini-album mới của Soyou 'Day & Night' đã được phát hành trên nhiều trang âm nhạc khác nhau vào lúc 6 giờ chiều ngày 27/4.

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