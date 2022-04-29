Vào ngày 26, ca sĩ Sunmi trở về từ LA sau khi hoàn thành lịch trình cá nhân của mình. Cũng trong ngày này, nhóm nhạc nữ TWICE cũng có lịch trình nhập cảnh vào Hàn Quốc sau khi kết thúc tour diễn vòng quanh thế giới tại Tokyo Dome, Nhật Bản. Sau khi các phóng viên đưa tin về Twice, họ di chuyển đến cổng A, nơi Sunmi sẽ xuất hiện.

Tuy nhiên sau đó, quản lý công ty sau khi trông thấy phóng viên đứng đó đã di chuyển sang cổng B. Lúc này, có phóng viên lại hỏi quản lý rằng có phải Sunmi sẽ ra từ cổng B không thì người quản lý trả lời chắc chắn rằng nữ ca sĩ sẽ đi ra từ cổng B. Nhận được đáp án, các phóng viên liền di chuyển qua cổng B để tiếp tục chờ đợi.

Nhưng thông tin của người quản lý đưa ra là sai sự thật. Sunmi đã đi ra từ cổng A, sau khi nhìn thấy phóng viên thì cô nàng nhanh chóng rời khỏi sân bay như thể đang chạy trốn.

Lý do khiến các phóng viên tức giận là vì đây không phải là lần đầu tiên Sunmi ‘tránh mặt’ các phóng viên. Trước dịch Covid – 19, vào thời điểm thời trang sân bay của các ngôi sao đang hot, Sunmi đã gây ra tình huống tương tự.

Với tranh cãi về việc bắt nạt các phóng viên, Sunmi chia sẻ trên Instagram cá nhân: "Vì đây là lịch trình cá nhân nên tôi không biết sẽ có phóng viên. Có vẻ quản lý cũng đã hiểu lầm ý của em trai. Tôi xin lỗi. Hic... Vì luôn rạng rỡ khi xuất hiện ở sân bay nên lúc đó tôi đã hoảng quá.”

Các phóng viên có lẽ không chấp nhận cách giải thích này và cho rằng nó quá thiếu thành ý khi nữ ca sĩ chèn theo nhiều biểu tượng cảm xúc. Sau vụ này, Sunmi chắc phải phải điều chỉnh lại hành động của bản thân để tránh làm mất lòng cánh nhà báo ‘quyền lực’ phải không nào?