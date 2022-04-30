10 điều thú vị về Keanu Reeves - siêu sao Hollywood với tài năng và cuộc đời rất khác biệt

Và dưới đây là một số lý do tại sao con người tài năng Keanu Reeves được yêu thích đến vậy.

Hàng chục chiến dịch từ thiện, mối quan hệ cảm động với người hâm mộ và lối sống giản dị. Mà những thước phim hay hình ảnh của một ngôi sao Hollywood cũng không thể nói hết hay chính xác về con người anh ấy.

Đôi bạn thân này cũng là biểu tượng của Hollywood chẳng kém gì cặp Leonardo DiCaprio và Kate Winslet. Họ đã trở thành bạn của nhau trong thập niên 90 trên phim trường Speed. Trong cuộc gặp đầu tiên của họ, Sandra Bullock liên tục nói không ngừng. Nhưng nữ diễn viên càng nói thì Reeves càng trầm lặng hơn. Vài ngày sau, anh đến gặp cô và đưa cho cô một tờ giấy, trên đấy viết, "Tôi đã suy nghĩ về những gì bạn nói."

Nữ diễn viên vô cùng ngạc nhiên trước sự chu đáo của anh ấy. Tất nhiên, trong cùng ngày, cuộc đối thoại giữa hai người sắp trở thành bạn thân sau này đã xảy ra. Lần này, cả hai đều nói chuyện với nhau.

Bên cạnh đó, trên một chương trình truyền hình, người ta phát hiện ra rằng tại thời điểm đó, cả hai người dường như đã phải lòng nhau. Nhưng Keanu đã không biểu lộ gì, và Sandra đã tiết lộ cảm xúc của mình chỉ nhiều năm sau đó. Tuy nhiên, họ đã cố gắng tạo ra một thứ tình cảm không kém phần giá trị, đó là một tình bạn thực sự.

Keanu cảm thấy ngại ngùng về vị thế ngôi sao của mình

Những câu chuyện về việc Keanu về việc có thể dễ dàng từ chối mức thù lao khủng để công ty điện ảnh có thể mời một người nổi tiếng tốt hơn vào dự án hay việc tăng tiền trả cho những người tạo hiệu ứng hình ảnh đã thu hút sự chú ý của công chúng nhiều lần. Nam diễn viên thường hào phóng tặng quà cho người hâm mộ và đồng nghiệp. Nhưng, điều quan trọng không kém, anh ấy quan tâm đến những người xung quanh mình.

Theo lời một diễn viên phụ trong loạt phim Martrix, Carrie-Anne Moss, Reeves đã làm điều đó để những người xung quanh không cảm thấy anh ấy là một ngôi sao. Anh ấy làm việc chăm chỉ hơn những người khác trên trường quay và nghiên cứu những chi tiết nhỏ nhất của tác phẩm. Anh ấy cũng chú ý đến ngay cả những yêu cầu nhỏ từ đồng nghiệp của mình. Một lần, Moss nhờ anh giới thiệu phim cho con của cô. Mặc dù mệt mỏi, Reeves đã dành thời gian để giới thiệu cho con của cô.

Anh ấy luôn giữ vững lập trường của mình

Ngày nay, Keanu Reeves đã là một siêu sao và tên tuổi của anh được hầu hết mọi khán giả trên hành tinh biết đến. Tuy nhiên, nam diễn viên trong quá khứ từng phải trải qua một tranh đấu tư tưởng.

Vấn đề anh ấy là người gốc Hawaii và tên của anh ấy xuất phát từ nơi đấy. Nó có nghĩa là "gió mát trên núi." Nghe có vẻ khá kỳ lạ, phải không? Và có vẻ như người quản lý của nam diễn viên cũng nghĩ như vậy khi anh ấy đề nghị nam diễn viên lấy một biệt danh khác khi mới bắt đầu sự nghiệp của mình.

Một diễn viên khác khi bắt đầu sự nghiệp sẽ lắng nghe ý kiến đồng nghiệp của mình trong việc theo đuổi danh tiếng, nhưng điều này không áp dụng đối với Reeves. Anh ấy đã cố tình đưa ra những cái tên kỳ lạ, chẳng hạn như Chuck Spadina và Templeton Page Taylor. Mỗi cái tên mới nghe có vẻ còn kỳ lạ hơn cái tên trước đó. Cuối cùng, người quản lý đã để nam diễn viên giữ nguyên tên thật và họ của mình, và rõ ràng đó là một quyết định đúng đắn.

Anh ấy không để tâm đến mức thù lao khủng

Sau thành công của Speed, công ty Twentieth Century Fox quyết định quay phần tiếp theo. Tuy nhiên, Reeves không thích kịch bản này và bất chấp hợp đồng trị giá hàng triệu USD được đưa ra, anh ấy đã từ chối tham gia dự án này vì mục đích muốn đóng vở kịch Hamlet. Vì lý do này, nam diễn viên đã khiến hãng phim nổi tiếng này vô cùng tức giận, họ đã xúc phạm và không mời anh tham gia các dự án lớn trong nhiều năm.

Reeves không thấy sợ hãi thì thử thách điều mới

Ngoài việc là đồng tác giả của một số cuốn sách nghệ thuật, Reeves bắt đầu tạo ra loạt truyện tranh vào năm 2017. Anh ấy quyết định tạo ra một siêu anh hùng mà anh ấy sẽ có thể khắc họa trên màn ảnh rộng trong tương lai. Nhân vật giống với Neo từ The Matrix và John Wick cùng lúc đó.

Anh ấy là một người nghiện công việc

Có rất nhiều truyền thuyết về thói quen làm việc của Keanu Reeves. Việc đi học võ, cưỡi ngựa, lướt sóng hay học hát nếu vai diễn yêu cầu không phải là vấn đề đối với anh. Ngoài ra, ngay cả khi anh bị ốm nam diễn viên không thể bị kéo ra khỏi phim trường. Ví dụ, một trong những cảnh đánh nhau trong John Wick được quay khi bị sốt khoảng 103 °.

Anh ấy cố gắng không muốn lừa gạt người xem, đó là lý do tại sao anh ấy dành nhiều thời gian để nghiên cứu các vai diễn của mình. Vì vậy, để miêu tả một người ăn xin trúng số độc đắc, anh ta chỉ cần cầm lấy một chiếc bàn chải đánh răng và đi ngủ ở cửa ngõ dành cho người vô gia cư. Reeves đã ở đó bốn ngày cho đến khi mọi người bắt đầu nhận ra anh. Trong thời gian này, nam diễn viên đã hiểu rõ về những người hàng xóm mới của mình.

Họ dạy anh những thủ thuật sinh tồn trên đường phố và chia sẻ những câu chuyện của họ. Khi danh tính của nam diễn viên được tiết lộ, anh ấy đã mời những người bạn mới của mình đến ăn tối tại một nhà hàng. Thật không may, bộ phim đó đã không bao giờ được làm nữa.

Cách anh ấy đáp lại người hâm mộ của mình.

Reeves không phải là người sẽ từ chối selfie hay nói chuyện phiếm với người hâm mộ. Mọi người trên mạng liên tục đăng tải những câu chuyện gặp gỡ anh. Một trong số chúng chỉ mới xảy ra gần đây.

Khi nhìn thấy Keanu trong một nhà hàng, một người đàn ông đã đến gặp anh và nói với anh rằng người mẹ 80 tuổi của anh là người hâm mộ cuồng nhiệt của anh từ lâu và nam diễn viên khiến bà nhớ đến người chồng quá cố của mình. Reeves yêu cầu gọi cho bà ngay lập tức. Anh ấy quyết định trực tiếp làm quen với người hâm mộ của mình và có một cuộc trò chuyện dài với bà ấy vào ngày hôm đó.

Một cuộc sống hào nhoáng không phải là thứ anh ấy theo đuổi

Các tạp chí thời trang liên tục nói đùa rằng Keanu đã mặc những bộ quần áo giống nhau trong một phần tư thế kỷ rồi. Có một phần sự thật trong đó. Nam diễn viên không phải là người chỉn chu khi đi ra ngoài. Anh ấy thích áo phông và quần jean thông thường hơn những bộ vest sành điệu, đắt tiền.

Nhưng điều đó không ngăn cản anh ấy lọt vào danh sách những người đàn ông sành điệu nhất thế giới. Tất cả chỉ vì phong cách thiên về cảm xúc bên trong chứ không phải hình thức bên ngoài.

Reeves có thể dễ dàng tìm được một công việc khác

Nam diễn viên đã thể hiện tài năng của mình trong vai trò hướng dẫn viên vào năm 2019 khi chuyến bay San Francisco đến Los Angeles hạ cánh khẩn cấp ở Bakersfield. Không ai bị thương trong sự cố này, tuy nhiên, các hành khách phải đợi 3 tiếng đồng hồ mới được lấy hành lý.

Reeves đề nghị để không lãng phí thời gian, anh đã tổ chức một chuyến du ngoạn với họ, sau khi tìm thấy tất cả thông tin cần thiết trên mạng. Sau đó, đoạn video mà nam diễn viên đang cười đùa với các hành khách, kể chuyện cho họ nghe và chơi nhạc đã được tải lên trên mạng.

Anh đã chờ đợi tình yêu của mình suốt 18 năm ròng rã

Có rất nhiều meme trên mạng về Reeves, được miêu tả như một anh hùng buồn bã. Một phần là do câu chuyện buồn xảy đến với nam diễn viên. Năm 2001, bạn gái của anh qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.

Kể từ thời điểm đó, ngôi sao Hollywood không quan tâm đến chuyện tình cảm. Các nhà báo đã viết rằng ai đó thực sự xuất sắc mới có thể làm tan chảy trái tim của nam diễn viên. Và người phụ nữ này cuối cùng đã xuất hiện - đó là một nghệ sĩ, Alexandra Grant.

Có lẽ người hâm mộ của anh ấy đã mong đợi được nhìn thấy một người bầu bạn cạnh anh ấy, và chính là cô ấy, một người phụ nữ hơn 40 tóc xám, cao. Alexandra không phù hợp với tiêu chuẩn của vẻ đẹp trên trang bìa tạp chí, và cô ấy tự hào về điều đó. Reeves đã bỏ lỡ cô ấy suốt những 10 năm - họ gặp nhau vào năm 2009 và chỉ xuất hiện như một cặp đôi vào năm 2019. Theo bạn bè của họ, hai người trong một mối quan hệ.

Nếu bạn được yêu cầu kể tên một vai diễn nào của Keanu Reeves phản ánh rõ nhất tính cách của anh ấy, thì đó sẽ là vai diễn nào?