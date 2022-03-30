'Quý ông phòng vé' Kang Dong Won về chung nhà với tài tử Brad Pitt, chuẩn bị ra mắt tại Hollywood?

Sao quốc tế 30/03/2022 17:45

Tờ Variety của Mỹ đưa tin vào ngày 23 (giờ địa phương) rằng nam diễn viên Kang Dong Won đã ký hợp đồng độc quyền với CAA (Creative Artists Agency).

Creative Artists Agency là một trong những cơ quan tài năng và thể thao lớn nhất ở Hoa Kỳ, với danh sách khách hàng toàn sao của nó bao gồm những tên tuổi lớn như Brad Pitt, Tom Hanks, Meryl Streep, George Clooney và đạo diễn Steven Spielberg. Chính vì vậy, việc ngôi sao phòng vé Kang Dong Won ký kết hợp đồng cùng CAA có thể coi là bước tiến lớn trong tương lai. Ngoài ra, còn có những ngôi sao Hàn Quốc khác đã ký hợp đồng với CAA là Lee Jung Jae, Jung Ho Yeon, Mark Tuan GOT7 và nhóm nhạc Aespa.

'Quý ông phòng vé' Kang Dong Won về chung nhà với tài tử Brad Pitt, chuẩn bị ra mắt tại Hollywood? - Ảnh 1

Kang Dong Won hiện đang trực thuộc YG Entertainment, một công ty giải trí lớn tại Hàn Quốc, và CAA sẽ phụ trách các hoạt động ở nước ngoài, đặc biệt là tại Hollywood.

'Quý ông phòng vé' Kang Dong Won về chung nhà với tài tử Brad Pitt, chuẩn bị ra mắt tại Hollywood? - Ảnh 2

Kang Dong Won hiện đang tham gia phim bom tấn Tsunami LA của đạo diễn Scott Mann. Khi quá trình quay phim hoàn tất và chuẩn bị phát sóng, bộ phim sẽ đánh dấu sự ra mắt của Kang Dong Won tại Hollywood.

'Quý ông phòng vé' Kang Dong Won về chung nhà với tài tử Brad Pitt, chuẩn bị ra mắt tại Hollywood? - Ảnh 3

Cách đây hơn một thập kỷ, màn ảnh Hàn vốn chỉ chuộng những nét đẹp nam tính như Won Bin, Jang Dong Gun. Đến khi lứa Kang Dong Won, Lee Jun Ki xuất hiện, chuẩn mực về cái đẹp đã được định hình lại. Khi ấy, chàng trai trẻ Kang Dong Won với vẻ ngoài thư sinh đúng chuẩn 'nam thần truyện tranh' như một hiện tượng đặc biệt khiến khán giả mê mẩn.

'Quý ông phòng vé' Kang Dong Won về chung nhà với tài tử Brad Pitt, chuẩn bị ra mắt tại Hollywood? - Ảnh 4

Năm 2020, Kang Dong Won đã tạo cơn sốt phòng vé Hàn và nhiều nước châu Á với vai chính trong phim về xác sống - Peninsula (Bán đảo Peninsula). Anh hóa thân cựu quân nhân Jung Seok, dẫn dắt đồng đội chiến đấu với quân đoàn zombie khát máu trên bán đảo hoang tàn. Giới chuyên môn lẫn công chúng khen Kang Dong Won diễn xuất thần. 

'Quý ông phòng vé' Kang Dong Won về chung nhà với tài tử Brad Pitt, chuẩn bị ra mắt tại Hollywood? - Ảnh 5

Fan vô cùng nóng lòng được chứng kiến ngày 'ông hoàng phòng vé' Kang Dong Won tái xuất.

Theo Segye

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Từ khóa:   Kang Dong Won sao Hàn Quốc Kbiz

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