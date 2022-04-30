11 năm sau debut, “tình đầu quốc dân” Suzy vẫn khiến netizen rung động với từng shot hình xinh lung linh, nhan sắc trẻ trung như thuở đôi mươi thu hút sự chú ý

Loạt ảnh mới của Suzy khiến netizen bất ngờ vì nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Mới đây, nàng ca sĩ kiêm diễn viên Suzy đã đăng một số bức ảnh lên tài khoản Instagram cá nhân. Suzy luôn khiến netizen chú ý bởi nhan sắc kiều diễm, xinh đẹp "không góc chết" của mình Trong ảnh, Suzy diện trang phục kẻ caro màu vàng của thương hiệu cao cấp Dior. Với làn da căng bóng, mái tóc đen dài và những đường nét trên gương mặt đẹp như tranh vẽ, Suzy đã thành công chiếm trọn trái tim của người nhìn.

Đặc biệt, vẻ ngoài như học sinh trung học khiến netizen không thể tin được Suzy đã debut được 11 năm. Nhan sắc của cô nàng vẫn trẻ trung như thuở nào và có phần mặn mà, đằm thắm hơn trước. Bae Soo Ji, thường được biết đến với nghệ danh Suzy, là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên người Hàn Quốc. Cô là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Miss A thuộc JYP Entertainment, còn được biết đến với biệt hiệu "Tình đầu quốc dân" ở Hàn Quốc. Sau khi kết thúc hợp đồng với JYP, Suzy gia nhập Management SOOP.

Mới đây, PSY tung teaser thông báo sắp phát hành MV Celeb. Bóng hồng trong MV lần này của sao nam "tỷ view" không ai khác chính là "tình đầu quốc dân" Suzy. Việc Suzy hợp tác cùng PSY khiến netizen vô cùng phấn khích. Ngoài ra, cô nàng cũng vừa tham gia bộ phim Anna. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của Yoo Mi (Suzy), một người phụ nữ hay nói dối và cuối cùng phải sống cuộc đời của người khác. Khán giả đang rất chờ đợi màn tái xuất này của cô nàng. Theo Chosun

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