11 năm sau debut, “tình đầu quốc dân” Suzy vẫn khiến netizen rung động với từng shot hình xinh lung linh, nhan sắc trẻ trung như thuở đôi mươi thu hút sự chú ý

Sao quốc tế 30/04/2022 13:14

Loạt ảnh mới của Suzy khiến netizen bất ngờ vì nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Mới đây, nàng ca sĩ kiêm diễn viên Suzy đã đăng một số bức ảnh lên tài khoản Instagram cá nhân. Suzy luôn khiến netizen chú ý bởi nhan sắc kiều diễm, xinh đẹp "không góc chết" của mình

11 năm sau debut, “tình đầu quốc dân” Suzy vẫn khiến netizen rung động với từng shot hình xinh lung linh, nhan sắc trẻ trung như thuở đôi mươi thu hút sự chú ý - Ảnh 1

Trong ảnh, Suzy diện trang phục kẻ caro màu vàng của thương hiệu cao cấp Dior. Với làn da căng bóng, mái tóc đen dài và những đường nét trên gương mặt đẹp như tranh vẽ, Suzy đã thành công chiếm trọn trái tim của người nhìn. 

11 năm sau debut, “tình đầu quốc dân” Suzy vẫn khiến netizen rung động với từng shot hình xinh lung linh, nhan sắc trẻ trung như thuở đôi mươi thu hút sự chú ý - Ảnh 2

Đặc biệt, vẻ ngoài như học sinh trung học khiến netizen không thể tin được Suzy đã debut được 11 năm. Nhan sắc của cô nàng vẫn trẻ trung như thuở nào và có phần mặn mà, đằm thắm hơn trước.

11 năm sau debut, “tình đầu quốc dân” Suzy vẫn khiến netizen rung động với từng shot hình xinh lung linh, nhan sắc trẻ trung như thuở đôi mươi thu hút sự chú ý - Ảnh 3

Bae Soo Ji, thường được biết đến với nghệ danh Suzy, là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên người Hàn Quốc. Cô là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Miss A thuộc JYP Entertainment, còn được biết đến với biệt hiệu "Tình đầu quốc dân" ở Hàn Quốc. Sau khi kết thúc hợp đồng với JYP, Suzy gia nhập Management SOOP.

Mới đây, PSY tung teaser thông báo sắp phát hành MV Celeb. Bóng hồng trong MV lần này của sao nam "tỷ view" không ai khác chính là "tình đầu quốc dân" Suzy. Việc Suzy hợp tác cùng PSY khiến netizen vô cùng phấn khích.

11 năm sau debut, “tình đầu quốc dân” Suzy vẫn khiến netizen rung động với từng shot hình xinh lung linh, nhan sắc trẻ trung như thuở đôi mươi thu hút sự chú ý - Ảnh 4

Ngoài ra, cô nàng cũng vừa tham gia bộ phim Anna. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của Yoo Mi (Suzy), một người phụ nữ hay nói dối và cuối cùng phải sống cuộc đời của người khác. Khán giả đang rất chờ đợi màn tái xuất này của cô nàng.

Theo Chosun

“Dượng Tê” Uhm Ki Joon hợp tác cùng “cô dâu Yêu tinh” Kim Go Eun trong dự án phim mới, hứa hẹn bùng nổ diễn xuất với nội dung cực hấp dẫn

“Dượng Tê” Uhm Ki Joon hợp tác cùng “cô dâu Yêu tinh” Kim Go Eun trong dự án phim mới, hứa hẹn bùng nổ diễn xuất với nội dung cực hấp dẫn

Uhm Ki Joon xác nhận sẽ đảm nhận nhân vật quan trọng trong câu chuyện của bộ ba chị em gái Kim Go Eun, Nam Ji Hyun và Park Ji Hoo trong bộ phim Little Women.

Xem thêm
Từ khóa:   Bae Suzy sao Hàn Quốc sao châu á

TIN LIÊN QUAN

“Dượng Tê” Uhm Ki Joon hợp tác cùng “cô dâu Yêu tinh” Kim Go Eun trong dự án phim mới, hứa hẹn bùng nổ diễn xuất với nội dung cực hấp dẫn

“Dượng Tê” Uhm Ki Joon hợp tác cùng “cô dâu Yêu tinh” Kim Go Eun trong dự án phim mới, hứa hẹn bùng nổ diễn xuất với nội dung cực hấp dẫn

Dù chưa từng xuất hiện trên Running Man, mỹ nhân này lại thường xuyên bị "réo tên" một cách hài hước khiến khán giả vô cùng thích thú

Dù chưa từng xuất hiện trên Running Man, mỹ nhân này lại thường xuyên bị "réo tên" một cách hài hước khiến khán giả vô cùng thích thú

Đẳng cấp body hoàn hảo, không chút mỡ thừa của cựu thành viên Apink Son Na Eun, diện quần bó sát vẫn không hề lộ chút khuyết điểm nào

Đẳng cấp body hoàn hảo, không chút mỡ thừa của cựu thành viên Apink Son Na Eun, diện quần bó sát vẫn không hề lộ chút khuyết điểm nào

Fan phấn khích trước loạt ảnh hậu trường như chụp ảnh cưới của “mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất xứ Hàn” Han Hyo Joo

Fan phấn khích trước loạt ảnh hậu trường như chụp ảnh cưới của “mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất xứ Hàn” Han Hyo Joo

Cô dâu tháng 4 Son Ye Jin xuất hiện thanh lịch, ngọt ngào trong loạt ảnh mới, “hớp hồn” người nhìn với nét đẹp tựa “công chúa”

Cô dâu tháng 4 Son Ye Jin xuất hiện thanh lịch, ngọt ngào trong loạt ảnh mới, “hớp hồn” người nhìn với nét đẹp tựa “công chúa”

Hậu tranh cãi bạo lực thành viên cùng nhóm, Lee Na Eun (APRIL) đổi hướng sang diễn xuất, netizen đồng loạt vào mỉa mai

Hậu tranh cãi bạo lực thành viên cùng nhóm, Lee Na Eun (APRIL) đổi hướng sang diễn xuất, netizen đồng loạt vào mỉa mai

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 53 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 23 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 53 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?