Đẳng cấp body hoàn hảo, không chút mỡ thừa của cựu thành viên Apink Son Na Eun, diện quần bó sát vẫn không hề lộ chút khuyết điểm nào

Những bức ảnh hậu trường của Son Na Eun khiến netizen vô cùng bất ngờ trước thân hình không chút mỡ thừa của cô nàng.

Mới đây, cựu thành viên Apink Son Na Eun đã đăng một số bức ảnh lên tài khoản SNS của mình. Trong ảnh được đăng tải, Son Na Eun đang quay quảng cáo cho một loại thực phẩm chức năng mà cô làm người mẫu. Nữ idol thu hút sự chú ý khi khoe thân hình chuẩn như người mẫu, vòng 2 nhỏ gọn không chút mỡ thừa. Cô nàng vẫn xinh đẹp rạng rỡ dù chỉ mặc đơn giản với áo thể thao, quần legging.

Cách đây không lâu, Son Na Eun đã gây tranh cãi vì việc rời Apink - nơi đã làm nên tên tuổi của cô nàng. Trước đó, theo tờ The Fact, Son Na Eun quyết định rời Apink ngay trước lễ kỷ niệm thành lập 11 năm của nhóm. “Son Na Eun không thể tham gia những hoạt động khác cùng Apink vì lịch trình khác cùng lúc“, The Fact viết.

Sau khi biết tin, người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng trước việc nữ ca sĩ Na Eun không tham gia quảng bá album và rời nhóm ngay ngày vui của các thành viên còn lại. Khán giả khẳng định nữ ca sĩ "đang cố tình bỏ bê hoạt động nhóm để theo đuổi diễn xuất". Được biết, khi còn hoạt động với Apink, Son Na Eun nhiều lần vướng chỉ trích vì chểnh mảng hoạt động, lười nhảy, không giao tiếp cùng fan hay là thành viên duy nhất trong nhóm không nhuộm tóc vì phải quay phim. Năm 2011, Na Eun ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ Apink. Cô bắt đầu tham gia diễn xuất kể từ năm 2012. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của công ty quản lý và danh tiếng của Apink, Na Eun thành công lấn sân sang cả lĩnh vực phim điện ảnh và phim truyền hình. Cô góp mặt trong 2 dự án điện ảnh và 9 bộ phim truyền hình. Theo Startoday

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-cap-body-hoan-hao-khong-chut-mo-thua-cua-cuu-thanh-vien-apink-son-na-eun-dien-quan-bo-sat-van-khong-he-lo-chut-khuyet-diem-nao-465438.html