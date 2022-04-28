Hậu tranh cãi bạo lực thành viên cùng nhóm, Lee Na Eun (APRIL) đổi hướng sang diễn xuất, netizen đồng loạt vào mỉa mai

Sao quốc tế 28/04/2022 18:57

Là thành viên nổi nhất nhì nhóm nhờ nhan sắc cực phẩm, cô nàng Lee Na Eun lại vướng vào thị phi bắt nạt gây tranh cãi khiến cả sự nghiệp idol tiêu tan. Thế mà nay, truyền thông xứ Hàn lại đưa tin cô nàng chuyển hướng sang làm diễn viên khiến dân tình được phen dậy sóng.

Theo Hankook Ilbo, Lee Na Eun mới đây đã có động thái liên hệ với Namoo Actors, công ty chuyên quản lý diễn viên nổi tiếng như Lee Jun Ki, Song Kang, Park Eun Bin, Seohyun, Roh Jeong Eui,...

Hậu tranh cãi bạo lực thành viên cùng nhóm, Lee Na Eun (APRIL) đổi hướng sang diễn xuất, netizen đồng loạt vào mỉa mai - Ảnh 1
Namoo Actors là công ty quản lí nhiều diễn viên hàng đầu tại Hàn Quốc

Một quan chức trong ngành phát thanh truyền hình cho biết: "Theo tôi được biết, Na Eun đang gặp gỡ nhiều công ty liên quan đến diễn viên, bao gồm cả Namoo Actors. Có vẻ như cô ấy đang chuẩn bị cho sự nghiệp diễn xuất nhiều hơn là idol hay ca sĩ solo".

Hậu tranh cãi bạo lực thành viên cùng nhóm, Lee Na Eun (APRIL) đổi hướng sang diễn xuất, netizen đồng loạt vào mỉa mai - Ảnh 2

Về điều này, 1 đại diện của Namoo Actors cho biết: "Đúng là gần đây chúng tôi có liên hệ với Lee Naeun, tuy nhiên vẫn chưa có gì được quyết đinh".

Trước đó, Na Eun từng tham gia diễn xuất trong 1 số bộ phim, tiêu biểu là web-drama "A-Teen".

Có gương mặt xinh xắn cùng nụ cười khả ái, Na Eun được đánh giá là thành viên nổi tiếng nhất April. Sau khi tham gia đóng phim, dẫn chương trình… sự nghiệp của cô cũng như của April khởi sắc. Khi đó, nữ idol sinh năm 1999 còn thường xuyên đứng đầu trong các cuộc bình chọn thần tượng có gương mặt đẹp nhất Kpop, vượt qua loạt tên tuổi như Suzy, YoonA, Tzuyu…

Hậu tranh cãi bạo lực thành viên cùng nhóm, Lee Na Eun (APRIL) đổi hướng sang diễn xuất, netizen đồng loạt vào mỉa mai - Ảnh 3

Khi tên tuổi bắt đầu được khán giả chú ý, sao nữ lại vướng loạt ồn ào bắt nạt. Mở đầu là lời tố cáo của nạn nhân A – người tự nhận là bạn học chung tiểu học với Na Eun. Người này tuyên bố cô từng bị thành viên nhóm April bắt nạt, gây nên những di chứng về tâm lý khó chữa lành. Sự việc càng nghiêm trọng khi April (trừ 2 thành viên mới là Rachel và Chae Kyung) bị tố bắt nạt cựu thành viên Lee Hyun Joo tới mức tự sát bất thành.

Hậu tranh cãi bạo lực thành viên cùng nhóm, Lee Na Eun (APRIL) đổi hướng sang diễn xuất, netizen đồng loạt vào mỉa mai - Ảnh 4

Dù đã được công ty phủ nhận mọi cáo buộc và minh oan, nữ idol vẫn bị khán giả tẩy chay, loạt nhãn hàng, show tạp kỹ gỡ hình ảnh. Bộ phim truyền hình Taxi Driver của nhà đài SBS cũng bị vạ lây khi khán giả đòi nhà sản xuất loại Lee Na Eun ra khỏi dàn diễn viên. Một năm sau khi bê bối xảy ra, April cũng tuyên bố tan rã.

Hiện tại, cô nàng Na Eun vẫn chưa nhận được sự tha thứ từ netizen. 

Hậu tranh cãi bạo lực thành viên cùng nhóm, Lee Na Eun (APRIL) đổi hướng sang diễn xuất, netizen đồng loạt vào mỉa mai - Ảnh 5

 Netizen hiện vẫn đang tranh cãi về việc cô nàng đang bẻ lái sang làm diễn viên để "trốn tránh" dư luận.

Theo Hankook Ilbo

 

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