Cựu thành viên T-ara Ryu Hwa Young: Chăm chỉ đóng phim để cải thiện hình ảnh, netizen vẫn ngán ngẩm lắc đầu đòi tẩy chay

Sao quốc tế 28/04/2022 15:16

Cô nàng Ryu Hwa Young thường xuyên đăng tải hình ảnh thường ngày và rất chăm tương tác với người hâm mộ. Thế nhưng, netizen lại chỉ lắc đầu ngao ngán.

Mới đây, cựu thành viên T-Ara đã đăng lên tài khoản SNS cá nhân một vài bức ảnh. Có thể thấy, cô nàng đang khá tận hưởng cuộc sống của mình. 

Cựu thành viên T-ara Ryu Hwa Young: Chăm chỉ đóng phim để cải thiện hình ảnh, netizen vẫn ngán ngẩm lắc đầu đòi tẩy chay - Ảnh 1

Xinh đẹp, tài năng là thế, nhưng mỗi khi cô nàng xuất hiện, netizen lại chỉ nhớ đến "vết nhơ" mà cô đã mang lại cho T-Ara. 

Cựu thành viên T-ara Ryu Hwa Young: Chăm chỉ đóng phim để cải thiện hình ảnh, netizen vẫn ngán ngẩm lắc đầu đòi tẩy chay - Ảnh 2

Hwa Young sinh năm 1993, là nữ diễn viên, ca sĩ, rapper Hàn Quốc và là cựu thành viên của nhóm nhạc T-ara. Là idol đá chéo sang lĩnh vực diễn xuất, Ryu Hwa Young từng nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả bởi diễn xuất khá ổn. Rời T-Ara vào năm 2012 sau scandal bị bắt nạt, cô nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công ở lĩnh vực phim ảnh với những vai diễn nặng ký.

Có điều, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, khi sự thật về việc Ryu Hwa Young bị bắt nạt khi còn hoạt động trong T-Ara bị phanh phui, khán giả bắt đầu quay lưng với cô. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ - diễn viên sinh năm 1993 không xứng đáng được ưu ái như vậy, bởi cô từng là kẻ nói dối, đạp đổ hình ảnh và danh tiếng của nhóm nhạc T-ara. Mỗi khi nghe tin Ryu Hwa Young nhận vai diễn mới, fan của các nam thần lại lo ngay ngáy, sợ thần tượng của mình phải đóng phim với một người có vết nhơ về đạo đức.

Cựu thành viên T-ara Ryu Hwa Young: Chăm chỉ đóng phim để cải thiện hình ảnh, netizen vẫn ngán ngẩm lắc đầu đòi tẩy chay - Ảnh 3

Cụ thể, trở lại vào năm 2012, Ryu Hwa Young xác nhận rời T-Ara sau khi những tin đồn về việc cô bị các thành viên khác cô lập và bắt nạt bị lan truyền rộng rãi trên Internet. Sau đó, Ryu Hwa Young thậm chí còn xuất hiện trong một talk show và ngụ ý xác nhận rằng cô thực sự đã bị các thành viên T-Ara bắt nạt, buộc cô phải rời khỏi nhóm. Nhiều người hâm mộ và cư dân mạng đã quay lưng lại với T-Ara trong thời điểm đó, khiến sự nghiệp của một girlgroup hàng đầu Kpop lúc bấy giờ hoàn toàn bị hủy hoại.

Cựu thành viên T-ara Ryu Hwa Young: Chăm chỉ đóng phim để cải thiện hình ảnh, netizen vẫn ngán ngẩm lắc đầu đòi tẩy chay - Ảnh 4

Tuy nhiên, đến năm 2017, một nhân viên giấu tên đã lên tiếng tuyên bố rằng tất cả những gì Ryu Hwa Young nói đều không đúng sự thật. Trên thực tế, chính Ryu Hwa Young mới là người gây khó khăn cho các staff cũng như cho các thành viên. Nhân viên này cho biết thêm rằng Hwa Young thường xuyên đóng vai nạn nhân, đồng thời khẳng định cô quyết định vạch trần Ryu Hwa Young vì không thể tiếp tục chứng kiến các thành viên T-Ara phải chịu đựng thêm nữa.

Cựu thành viên T-ara Ryu Hwa Young: Chăm chỉ đóng phim để cải thiện hình ảnh, netizen vẫn ngán ngẩm lắc đầu đòi tẩy chay - Ảnh 5

Kể từ sau khi sự thật được tiết lộ, các hoạt động nghệ thuật của Ryu Hwa Young đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Vai diễn của cô trong "Age of Youth" phần 2 bị cắt bỏ, khiến Hwa Young chỉ có thể góp mặt trong vai trò cameo. Ngoài ra, các show truyền hình cũng quyết định xóa toàn bộ video có mặt chị em Ryu Hwa Young - Ryu Hyo Young vào thời điểm đó vì sự tẩy chay của khán giả.

Nhiều năm sau đó, thậm chí cho đến bây giờ, vẫn tưởng dư luận đã nguôi ngoai ít nhiều, thế nhưng sự trở lại của Ryu Hwa Young vẫn vấp phải những ý kiến tiêu cực nặng nề.

Theo News1

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Từ khóa:   sao Hàn Quốc sao châu á Hwayoung

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