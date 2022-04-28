Loạt sao Hàn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với tài năng hội họa thiên bẩm, bán một bức tranh cũng đủ tiền tiêu cả năm

Top đầu danh sách không thể kể đến thành viên hot nhất nhì WINNER. Mino luôn được biết đến với phong cách đặc biệt và điều đó cũng ảnh hưởng tới các bức tranh của chàng idol tài năng này. Vào năm 2020, một trong số những bức tranh được vẽ bởi Mino đã được đưa vào một phòng trưng bày nghệ thuật ở London.

Chính bản thân Mino từng đùa rằng chắc hẳn Chúa đã đổ quá tay tất cả nguyên liệu vào khi bắt đầu tạo nên anh chàng. Dù đó là một câu nói hài hước nhưng người hâm mộ cũng phải công nhận về sự đa tài đáng ngạc nhiên của thành viên nhóm Winner, thậm chí ngoài khả năng của một idol.

“Ở đâu mà ra idol giỏi tất cả mọi thứ như thế này?” – Đây chính là câu cảm thán mà người hâm mộ dành cho Song Mino (Winner) với tất cả những tài năng mà anh chàng có được.

Song Mino từng vẽ rất nhiều tranh với đa dạng thể loại như châm biếm, trừu tượng và thậm chí là tranh chân dung. Không chỉ vẽ “chơi chơi” không thôi đâu, tranh của anh còn được mang đi trưng bày triển lãm nghệ thuật và được nhiều nhà phân tích công nhận.

2. Diễn viên Ha Jung Woo

Vẻ ngoài nam tính và khiếu hài hước giúp tài tử trở thành "người trong mộng" của nhiều cô gái. Ha Jung Woo thường góp mặt trong danh sách "Những quý ông đắt giá nhất làng giải trí xứ Hàn" do truyền thông và người hâm mộ bình chọn.

Không chỉ là một quý ông lịch lãm và là diễn viên tài năng, Ha Jung Woo còn được biết đến là một họa sĩ. Anh thường vẽ con người, đồ vật, cảnh quan với phong cách độc đáo, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Tháng 6, anh tổ chức triển lãm với chủ đề "My kitchen life" tại phòng Nonhyun dong, Seoul. Năm 2016, tài tử tổ chức triển lãm ở New York. Tranh của Ha Jung Woo từng được bán đấu giá 14 triệu won (khoảng 280 triệu đồng).

3. Diễn viên Goo Hye Sun

Goo Hye Sun, năm nay 25 tuổi, là một trong những nữ diễn viên triển vọng của màn ảnh xứ Hàn thời điểm hiện tại. Ngoài diễn xuất, Goo Hye Sun còn có khả năng vẽ tranh, làm thơ, viết lời cho các ca khúc và viết sách.

Goo Hye Sun cho biết, cô chưa theo học bất kỳ lớp học vẽ nào, những tác phẩm hội họa của cô được thực hiện nhờ năng khiếu bẩm sinh.

Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Nghệ thuật là thứ không bao giờ có thể đoán trước hay theo logic được. Đó là lý do tại sao chúng tôi làm điều này. Tôi cũng đã nói rằng nghệ thuật là triết lý của thời gian đối với nhân loại, 'sự sống và cái chết', vì vậy nó làm cho nhân loại trở nên công bằng. Tôi chỉ là một con người biết vẽ tranh mà thôi. Tôi là một người nổi tiếng không liên quan gì đến việc tôi vẽ và thế giới nghệ thuật phản đối lối vào của tôi không liên quan gì đến việc tôi vẽ. Tôi chỉ đi trên con đường của mình với tư cách là một nghệ sĩ. "

4. Diễn viên Park Ki Woong

Nam diễn viên Park Ki Woong từng bán được 32 bức tranh chỉ trong vòng ba tháng sau khi ra mắt với tư cách là một họa sĩ.

Hwang Ji Sun, Giám đốc điều hành của Mountain Movement, một công ty chuyên phụ trách các bức tranh của Park Ki Woong, cho biết vào ngày 21/6: "Park Ki Wong đã tổ chức triển lãm cá nhân thứ hai 'Ki. Park - Re: +' vào ngày 19 tháng này. Anh ấy đã bán được 32 tác phẩm của mình và tác phẩm cuối cùng sẽ được bán đấu giá".

Trên Nate, nhiều người đã bàn tán và bình luận khen ngợi về tài năng này của anh chàng:

[+2,801, -20] Vỗ tay khen ngợi anh này vì đã không vẽ tranh trừu tượng



[+1,420, -18] Em thì mù tịt nghệ thuật nhưng nhìn thì cũng biết tranh của anh ấy có chất lượng khác hẳn các người nổi tiếng khácㅎㅎ rất ngầu đấy ạ~~

4. [+600, -19] Thật là bất công... Chúa thật bất công ㅠ tranh của anh này trông giống mấy tác phẩm có trong sách của những hoạ sĩ nổi tiếng ㅠ



5. [+180, -0] Những người nổi tiếng khác đều vẽ ra các bức tranh trông chả ra làm sao, nhưng tranh của anh này có hồn thật sự. Nếu muốn gọi mình là họa sĩ thì phải tạo ra được những tác phẩm như thế này đây. Park Ki Woong jjang~~!

5. Ca sĩ Solbi

Solbi là nữ ca sĩ, nhân vật truyền hình kiêm họa sĩ có tiếng ở Hàn Quốc. Cô tâm sự mình bắt đầu vẽ vào năm 2010 như một cách để đối phó với chứng trầm cảm do những tin đồn ác ý và những vụ bê bối giả mạo mà cô phải đối mặt với tư cách là người nổi tiếng.

“Tôi thực sự không chắc mình là ai trước khi bắt đầu vẽ tranh. Tôi không biết mình giỏi cái gì hoặc mình muốn điều gì. Nhưng tôi phát hiện ra khi vẽ tôi là một người nghiêm túc hơn tôi nghĩ” - Kwon nói trong một cuộc phỏng vấn với Ilgan Sports.

Những bức tranh của "nàng họa sỹ tay ngang" này không hề đơn điệu, thậm chí là được đánh giá rất cao về nghệ thuật. Mỗi bức tranh mang một thông điệp ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, vì là tranh hơi "trừu tượng" một chút nên nhiều người hâm mộ phải xem rất kỹ mới có thể hiểu ý nghĩa của tác phẩm.

Theo Insight