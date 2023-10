Yoo In Na tiết lộ bí mật về tình bạn 10 năm với “em gái quốc dân” IU, ai nghe xong cũng phải phì cười

Trước đây, trên sóng truyền hình, In Na từng tiết lộ: “Chúng tôi thật sự rất thân thiết, IU tốt lắm. Những lúc tôi mệt mỏi vì lịch trình, IU sẽ chuẩn bị trước socola, nhờ người ở đài truyền hình đưa cho tôi. Khi tôi chán nản, IU lại đột nhiên xuất hiện rồi mua quà, mua đồ ăn ngon. Lúc cùng dạo phố, nếu tôi khen thứ gì đẹp, ngày hôm sau em ấy sẽ mua rồi gửi quản lý của tôi để tạo bất ngờ”.

"Trong tình yêu, đôi lúc bạn cảm thấy băn khoăn về tình cảm của mình với một ai đó. Nhưng IU và tôi thì khác. Chúng tôi có thể nói với nhau mọi thứ”, In Na nói. IU cũng khẳng định: “Chúng tôi luôn ở bên động viên nhau những lúc khó khăn. Với tôi, chị ấy chính là gia đình”.

Ngày 24/9, nhắc đến Yoo In Na trong phỏng vấn với tạp chí ElleMEN, IU cho biết đến thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa cô và đàn chị hơn cả “tâm linh tương thông”. “Chúng tôi cứ tự nhiên bước chân vào cuộc sống của nhau. Giữa hai người có nhiều điểm tương đồng, cũng không thiếu khác biệt. Tôi và chị ấy chấp nhận nhau, cùng hoàn thiện nhau chứ không cố gắng thay đổi nhau”, IU nói. Chia sẻ này của nữ ca sĩ khiến khán giả càng thêm trân trọng tình bạn hiếm có giữa showbiz đầy cạnh tranh.

Hai cô nàng thường xuyên đi du lịch và check-in cùng nhau

IU và Yoo In Na quen biết nhau khi cùng tham gia diễn xuất trong You're the best, Lee Soon Shin năm 2012. Vào vai cặp chị em thường xuyên cãi vã, hiểu lầm trên màn ảnh song ngoài đời, IU và Yoo In Na rất thân thiết. Sau khi bộ phim kết thúc, nữ diễn viên Chạm vào tim em quyết định mua căn hộ cạnh nhà em gái kém 11 tuổi để tiện tâm sự.

Theo Asia Business