Yoo In Na tiết lộ bí mật về tình bạn 10 năm với “em gái quốc dân” IU, ai nghe xong cũng phải phì cười

Sao quốc tế 28/04/2022 16:48

IU và Yoo In Na là cặp bạn thân nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc. Gắn bó hơn 10 năm, cả hai xem nhau như người trong gia đình.

Mặc dù nữ diễn viên Goblin lớn hơn cô em IU tận 11 tuổi nhưng cả hai vẫn cho thấy những màn kết hợp ăn ý mỗi khi xuất hiện, luôn động viên và ở bên cạnh nhau những lúc khó khăn. 

Mới đây, trong một talk show truyền hình, khi được hỏi về mối quan hệ với IU, Yoo In Na đã trả lời rằng:

"Tôi luôn khen ngợi em ấy làm rất tốt, em là tuyệt nhất với IU. Trong suốt 10 năm qua chúng tôi cứ tự khen nhau như thế".

"Tôi nghĩ trong đời phải có một người bên cạnh khích lệ như vậy", In Na chia sẻ. Khi nghe xong câu này, ai trong trường quay cũng bật cười và gật gù đồng ý.

Yoo In Na tiết lộ bí mật về tình bạn 10 năm với “em gái quốc dân” IU, ai nghe xong cũng phải phì cười - Ảnh 1

Trước đây, trên sóng truyền hình, In Na từng tiết lộ: “Chúng tôi thật sự rất thân thiết, IU tốt lắm. Những lúc tôi mệt mỏi vì lịch trình, IU sẽ chuẩn bị trước socola, nhờ người ở đài truyền hình đưa cho tôi. Khi tôi chán nản, IU lại đột nhiên xuất hiện rồi mua quà, mua đồ ăn ngon. Lúc cùng dạo phố, nếu tôi khen thứ gì đẹp, ngày hôm sau em ấy sẽ mua rồi gửi quản lý của tôi để tạo bất ngờ”.

Yoo In Na tiết lộ bí mật về tình bạn 10 năm với “em gái quốc dân” IU, ai nghe xong cũng phải phì cười - Ảnh 2

"Trong tình yêu, đôi lúc bạn cảm thấy băn khoăn về tình cảm của mình với một ai đó. Nhưng IU và tôi thì khác. Chúng tôi có thể nói với nhau mọi thứ”, In Na nói. IU cũng khẳng định: “Chúng tôi luôn ở bên động viên nhau những lúc khó khăn. Với tôi, chị ấy chính là gia đình”.

Yoo In Na tiết lộ bí mật về tình bạn 10 năm với “em gái quốc dân” IU, ai nghe xong cũng phải phì cười - Ảnh 3

Ngày 24/9, nhắc đến Yoo In Na trong phỏng vấn với tạp chí ElleMEN, IU cho biết đến thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa cô và đàn chị hơn cả “tâm linh tương thông”. “Chúng tôi cứ tự nhiên bước chân vào cuộc sống của nhau. Giữa hai người có nhiều điểm tương đồng, cũng không thiếu khác biệt. Tôi và chị ấy chấp nhận nhau, cùng hoàn thiện nhau chứ không cố gắng thay đổi nhau”, IU nói. Chia sẻ này của nữ ca sĩ khiến khán giả càng thêm trân trọng tình bạn hiếm có giữa showbiz đầy cạnh tranh.

Yoo In Na tiết lộ bí mật về tình bạn 10 năm với “em gái quốc dân” IU, ai nghe xong cũng phải phì cười - Ảnh 4
Hai cô nàng thường xuyên đi du lịch và check-in cùng nhau

IU và Yoo In Na quen biết nhau khi cùng tham gia diễn xuất trong You're the best, Lee Soon Shin năm 2012. Vào vai cặp chị em thường xuyên cãi vã, hiểu lầm trên màn ảnh song ngoài đời, IU và Yoo In Na rất thân thiết. Sau khi bộ phim kết thúc, nữ diễn viên Chạm vào tim em quyết định mua căn hộ cạnh nhà em gái kém 11 tuổi để tiện tâm sự.

Yoo In Na tiết lộ bí mật về tình bạn 10 năm với “em gái quốc dân” IU, ai nghe xong cũng phải phì cười - Ảnh 5

Theo Asia Business

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