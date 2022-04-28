Trong số đó, tạo hình của Lee Min Ho luôn chiếm spotlight và khiến khán giả trông đợi nhất.

Pachinko có sự góp mặt của tài tử Lee Min Ho đang thu hút sự chú ý của khán giả. Phim sở hữu dàn diễn viên "khủng" dưới sự chỉ đạo của hai nhà làm phim indie người Mỹ gốc Hàn là Justin Chon (Blue Bayou) và Kogonada (After Yang) đã nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình. Tác phẩm này thật sự có nhiều thứ để nói hơn là những cảnh nóng khiến người xem ngỡ ngàng, bật ngửa.

Lee Minho trong vai Hansu là một thương nhân bí ẩn, đầy tham vọng và dã tâm. Nhưng đứng trước tình yêu anh là một người đầy chân thành và ấm áp.

Pachinko được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lee Min Jin. Viết lên một biên niên sử về chiến tranh và hòa bình, tình yêu và sự mất mát, chiến thắng và toan tính. Và cả hy vọng, ước mơ của bốn thế hệ trong một gia đình nhập cư người Hàn.

Trong tập 7 Pachinko được phát sóng trên Apple TV +, câu chuyện ẩn giấu về Ko Hansu trước khi anh thành công với tư cách là một doanh nhân đã được tiết lộ.

Nếu trong những tập đầu, Lee Min Ho đã để lại ấn tượng mạnh với vai diễn một doanh nhân đầy tham vọng và là một "badboy" khiến mọi cô gái rơi vào cạm bẫy tình yêu thì trong tập này, anh lại gây chú ý với câu chuyện bản thân đã từng liêm chính để bảo vệ nhân phẩm, lòng tự trọng dù hoàn cảnh vô cùng nghèo khó trong quá khứ.

Không còn xuất hiện với tạo hình nam tính, sành điệu, chỉ với kiểu tóc rồi xù, bộ quần áo truyền thống mộc mạc, nụ cười giản dị và ánh mắt đầy thương cảm, Lee Min Ho lần này đã thành công tạo nên một nhân vật Go Hansu rất đặc biệt. Go Hansu chính nhân vật đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ trong sự nghiệp diễn xuất của Lee Min Ho.

Về tạo hình lần này, Lee Min Ho đã nhận được rất nhiều bình luận tích cực từ netizen:

- Anh ấy là một Go Hansu thực sự như chính bản thân mình.

- Anh ấy là một diễn viên rất tuyệt.

- Hẹn gặp lại Lee Min Ho... Đây hẳn là một nhiệm vụ thách thức với Lee Min Ho.

- Tôi nghĩ anh ấy đã làm rất tốt trong việc chọn tác phẩm này và nó rất phù hợp với nhân vật.

- Tôi đã thực sự thấy Lee Minho trở lại, tôi hi vọng nhiều người đón xem Pachinko ㅠㅜ

- Lee Min Ho thật là ngầu, có vẻ như anh ấy sẽ không chọn dự án này nếu nó không thoả mãn thị trường quốc tế, nhưng anh ấy đã làm rất tốt và nó rất hoàn hảo.

Cùng đón xem những tập cuối của siêu phẩm Pachinko trên Apple TV + nhé.

Theo Chosun