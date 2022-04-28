Rộ tranh cãi về việc Jessica tiếp tục xuất bản phần 2 của cuốn tiểu thuyết "cà khịa" SNSD và cả giới giải trí xứ Hàn

Sao quốc tế 28/04/2022 20:48

Theo tờ Chosun đưa tin, Jessi sắp tới sẽ phát hành tiểu thuyết "Bright". Đây là phần 2 của cuốn "Shine" - cuốn tiểu thuyết gây tranh cãi vì nhiều chi tiết mang tính chất "cà khịa" SNSD và nền công nghiệp giải trí xứ Hàn.

Mới đây, Jessica thông báo sẽ phát hành cuốn sách "Bright" - phần tiếp theo của tiểu thuyết "Shine!" vào ngày 10/5. Để kỷ niệm việc phát hành thành công, Jessica và NXB The Strand (Mỹ) còn tổ chức 1 sự kiện sách online vào ngày 18/5 dành cho độc giả quan tâm.

Rộ tranh cãi về việc Jessica tiếp tục xuất bản phần 2 của cuốn tiểu thuyết 'cà khịa' SNSD và cả giới giải trí xứ Hàn - Ảnh 1

Trước đó, cuốn tiểu thuyết "Shine!" đầu tay của Jessica từng gây chú ý vì nhân vật chính Rachel Kim có bối cảnh giống hệt nữ idol, đồng thời "phơi bày" 1 số khía cạnh tiêu cực của ngành công nghiệp K-Pop. 

Rộ tranh cãi về việc Jessica tiếp tục xuất bản phần 2 của cuốn tiểu thuyết 'cà khịa' SNSD và cả giới giải trí xứ Hàn - Ảnh 2

Cốt truyện xoay quanh cô gái tên Rachel Kim, một cô gái Mỹ gốc Hàn, người đang nỗ lực rèn luyện và mong được debut, phấn đấu trở thành một ngôi sao K-Pop. Trên hành trình đó, Rachel Kim đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và đánh mất không ít điều quan trọng mới có thể chạm tay đến giấc mơ của mình, tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu.

Là tiểu thuyết, nhưng Shine (Tỏa sáng) được giới thiệu là lấy “chất liệu” từ chính cuộc đời của Jessica. Cuốn sách sẽ chính thức ra mắt độc giả toàn cầu vào ngày 30/9 - ngày Jessica chính thức không còn là thành viên của SNSD. Ngay chương đầu tiên, Shine (Tỏa sáng) cũng miêu tả tình huống huấn luyện 9 cô gái trong một nhóm nhạc nữ tập trả lời phỏng vấn với những màn đấu khẩu xách mé, đầy drama.

Rộ tranh cãi về việc Jessica tiếp tục xuất bản phần 2 của cuốn tiểu thuyết 'cà khịa' SNSD và cả giới giải trí xứ Hàn - Ảnh 3
Bìa của cuốn "Shine" tại Việt Nam

NXB Hàn Quốc sau đó đã cho biết: "Cuốn sách này chỉ là hư cấu. Toàn bộ nhân vật, địa điểm và sự kiện đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả".

Jessica ra mắt vào năm 2007 với tư cách là thành viên của SNSD. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và sắc lạnh, cô được mệnh danh là "nữ hoàng băng giá" của Kpop. Năm 2014, Jessica khiến Kpop sửng sốt khi dứt áo ra đi. Kể từ đó, cựu gà nhà SM Entertainment liên tục đẩy mạnh sự nghiệp cá nhân khi tập trung kinh doanh cũng như ra mắt thương hiệu thời trang, phát hành album solo, xuất bản sách…

Rộ tranh cãi về việc Jessica tiếp tục xuất bản phần 2 của cuốn tiểu thuyết 'cà khịa' SNSD và cả giới giải trí xứ Hàn - Ảnh 4

Tháng 9/2021, thương hiệu thời trang Blanc & Eclare của Jessica và bạn trai tin đồn Tyler Kwon bị kiện vì chưa trả khoản nợ 150 tỉ đồng. Bên cạnh đó, nhãn hàng này còn vướng tranh cãi bán sản phẩm giá cao một cách vô lý.

Rộ tranh cãi về việc Jessica tiếp tục xuất bản phần 2 của cuốn tiểu thuyết 'cà khịa' SNSD và cả giới giải trí xứ Hàn - Ảnh 5

Mới đây, vào ngày 4/4, tờ Chosun đưa tin Jessica tham gia show thực tế của Trung Quốc Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Truyền thông Hàn Quốc đánh giá việc Jessica tham gia chương trình là hành động nỗ lực cứu sự nghiệp sau nhiều năm im ắng vì bị đuổi khỏi SNSD. Sau khi bị đuổi SNSD vào năm 2014, nữ ca sĩ không được biểu diễn trong các chương trình âm nhạc. Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng là show đầu tiên Jessica biểu diễn sau nhiều năm.

Theo Chosun

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Từ khóa:   Jessica sao Hàn Quốc sao châu á

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