Cô dâu tháng 4 Son Ye Jin xuất hiện thanh lịch, ngọt ngào trong loạt ảnh mới, “hớp hồn” người nhìn với nét đẹp tựa “công chúa”

Nhan sắc của Son Ye Jin dường như ngày càng đắm thắm, dịu dàng hơn kể từ khi về chung một nhà với tài tử Hyun Bin.

Thương hiệu thời trang B.A.U by Bride and You đã phát hành loạt ảnh thuộc bộ sưu tập mùa hè 2022 với gương mặt đại diện là nàng thơ Son Ye Jin. "Nền nã, thanh lịch và ngọt ngào" là ba từ mà netizen đã dành tặng cho "tình đầu quốc dân" Son Ye Jin khi ngắm nhìn loạt ảnh này của cô.

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Son Ye Jin còn được nhiều chị em công sở yêu thích vì style hút mắt. Style của nữ diễn viên thiên về hướng nền nã, nhẹ nhàng mà cũng không kém phần hiện đại, sang chảnh, phù hợp với nàng công sở hiện đại. Chính vì thế, cô nàng chính là gương mặt phù hợp nhất để thể hiện được phong cách của hãng thời trang thanh lịch này. Trong bộ ảnh, Son Ye Jin diện những trang phục mang phong cách nữ tính, màu sắc nhẹ nhàng, trang nhã. Bà xã Hyun Bin cũng chỉ trang điểm tự nhiên, toát lên cảm giác ngọt ngào, thoải mái cho những người xem ảnh.

Quả nhiên là nàng dâu mới cưới, trong từng bức ảnh, netizen đều cảm nhận được ánh mắt toát lên vẻ hạnh phúc của cô nàng. Không thể phủ nhận rằng bà xã Hyun Bin trông đằm thắm, ngọt ngào đến mức chỉ cần nhìn ảnh cũng cảm nhận được cô đang hạnh phúc như thế nào. Được biết, chiều 28/4, cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin đã đáp chuyến bay về Seoul, kết thúc tuần trăng mật tại Mỹ. Theo Sports Seoul

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-dau-thang-4-son-ye-jin-xuat-hien-thanh-lich-ngot-ngao-trong-loat-anh-moi-hop-hon-nguoi-nhin-voi-net-dep-tua-cong-chua-465367.html