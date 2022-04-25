Hình ảnh gần nhất của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin trong chuyến đi tuần trăng mật được cư dân mạng Trung Quốc tiết lộ

Vào ngày 24/4, hai bức ảnh của Son Ye Jin và Hyun Bin nhanh chóng được lan truyền trên Weibo (một trang mạng xã hội của Trung Quốc). Một cư dân mạng Trung Quốc đăng bức ảnh với caption "Son Ye-jin và Hyun Bin đang dùng bữa tại một nhà hàng ở New York, Mỹ". Trong ảnh, Son Ye Jin và Hyun Bin đang thưởng thức bữa ăn khi ngồi cạnh nhau tại quầy bar trong một nhà hàng.

Cặp đôi Son Ye Jin và Hyun-bin được chụp tại một nhà hàng ở New York, Mỹ / Nguồn: Weibo

Cặp đôi Son Ye Jin và Hyun-bin được chụp tại một nhà hàng ở New York, Mỹ / Nguồn: Weibo

Sina - một trang đưa tin của Trung Quốc vào ngày hôm qua cũng đã tung ra hai bức ảnh hẹn hò của cả 2 trên đường phố ở Mỹ. Trong ảnh, một nam một nữ diện trang phục thoải mái nắm tay nhau xuống phố.