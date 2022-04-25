Hình ảnh gần nhất của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin trong chuyến đi tuần trăng mật được cư dân mạng Trung Quốc tiết lộ

Sao quốc tế 25/04/2022 17:57

Hình ảnh gần đây của cặp đôi diễn viên nổi tiếng Hyun Bin và Son Ye Jin trong một nhà hàng ở Mỹ đã được cư dân mạng Trung Quốc tung ra.

Vào ngày 24/4, hai bức ảnh của Son Ye Jin và Hyun Bin nhanh chóng được lan truyền trên Weibo (một trang mạng xã hội của Trung Quốc). Một cư dân mạng Trung Quốc đăng bức ảnh với caption "Son Ye-jin và Hyun Bin đang dùng bữa tại một nhà hàng ở New York, Mỹ". Trong ảnh, Son Ye Jin và Hyun Bin đang thưởng thức bữa ăn khi ngồi cạnh nhau tại quầy bar trong một nhà hàng.

Hình ảnh gần nhất của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin trong chuyến đi tuần trăng mật được cư dân mạng Trung Quốc tiết lộ - Ảnh 1
Cặp đôi Son Ye Jin và Hyun-bin được chụp tại một nhà hàng ở New York, Mỹ / Nguồn: Weibo
Hình ảnh gần nhất của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin trong chuyến đi tuần trăng mật được cư dân mạng Trung Quốc tiết lộ - Ảnh 2
Cặp đôi Son Ye Jin và Hyun-bin được chụp tại một nhà hàng ở New York, Mỹ / Nguồn: Weibo

Sina - một trang đưa tin của Trung Quốc vào ngày hôm qua cũng đã tung ra hai bức ảnh hẹn hò của cả 2 trên đường phố ở Mỹ. Trong ảnh, một nam một nữ diện trang phục thoải mái nắm tay nhau xuống phố.

Hình ảnh gần nhất của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin trong chuyến đi tuần trăng mật được cư dân mạng Trung Quốc tiết lộ - Ảnh 3
Một bức ảnh của cặp đôi Son Ye-jin và Hyun-bin được một cư dân mạng Trung Quốc tung ra / Nguồn: Weibo

Hai người kết hôn vào ngày 31/3 tại Aston House ở Grand Walkerhill, Gwangjin-gu, Seoul, và đến LA 11 ngày sau khi kết hôn để hưởng tuần trăng mật. Có thông tin cho rằng cả hai sẽ đi du lịch ở nhiều nơi Hawaii, New York,... và sẽ bắt đầu từ LA, sau đó sẽ trở về Hàn Quốc.

Son Ye-jin và Hyun Bin, đã quen biết nhau thông qua bộ phim 'Đàm phán' vào năm 2018 và phát triển thành người yêu thông qua bộ phim truyền hình 'Hạ cánh nơi anh'. Cả hai chính thức thừa nhận mối quan hệ của mình vào tháng 1/2021 và kết hôn chỉ sau một năm công khai.

(Theo Chosun)

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