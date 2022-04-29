“Dượng Tê” Uhm Ki Joon hợp tác cùng “cô dâu Yêu tinh” Kim Go Eun trong dự án phim mới, hứa hẹn bùng nổ diễn xuất với nội dung cực hấp dẫn

Sao quốc tế 29/04/2022 17:25

Uhm Ki Joon xác nhận sẽ đảm nhận nhân vật quan trọng trong câu chuyện của bộ ba chị em gái Kim Go Eun, Nam Ji Hyun và Park Ji Hoo trong bộ phim Little Women.

Vào ngày 29/4, công ty quản lý Your Entertainment của Uhm Ki Joon thông báo nam diễn viên đã được chọn tham gia phim truyền hình mới Little Women.

Little Women là câu chuyện về ba chị em có xuất thân nghèo khó nhưng luôn yêu thương nhau. Họ bị cuốn vào một biến cố lớn và phải đối mặt với nhiều khó khăn vì phải chống lại gia đình giàu có và quyền lực nhất Hàn Quốc. 

Trước đó, đã có thông tin xác nhận Kim Go Eun, Nam Ji Hyun và Park Ji Hoo sẽ vào vai ba chị em. 

Kim Go Eun đóng vai chị cả Oh In Joo, người muốn bảo vệ gia đình mình bằng tiền. 

“Dượng Tê” Uhm Ki Joon hợp tác cùng “cô dâu Yêu tinh” Kim Go Eun trong dự án phim mới, hứa hẹn bùng nổ diễn xuất với nội dung cực hấp dẫn - Ảnh 1

Nam Ji Hyun đảm nhận vai chị hai Oh In Kyung, một phóng viên tin tức không muốn cúi đầu trước tiền bạc và luôn hướng tới mục tiêu luôn làm điều đúng đắn. 

“Dượng Tê” Uhm Ki Joon hợp tác cùng “cô dâu Yêu tinh” Kim Go Eun trong dự án phim mới, hứa hẹn bùng nổ diễn xuất với nội dung cực hấp dẫn - Ảnh 2

Park Ji Hoo hóa thân thành Oh In Hye, cô em út choáng ngợp trước tình yêu thương của những người chị hết lòng vì mình. 

“Dượng Tê” Uhm Ki Joon hợp tác cùng “cô dâu Yêu tinh” Kim Go Eun trong dự án phim mới, hứa hẹn bùng nổ diễn xuất với nội dung cực hấp dẫn - Ảnh 3

Trong khi Uhm Ki Joon sẽ vào vai Park Jae Sang, một chính trị gia tân binh có liên quan đến vụ việc lớn mà ba chị em sẽ vướng vào. Đây là nhân vật quan trọng trong tác phẩm, hứa hẹn sẽ tạo nên những tình huống căng thẳng trong phim.

“Dượng Tê” Uhm Ki Joon hợp tác cùng “cô dâu Yêu tinh” Kim Go Eun trong dự án phim mới, hứa hẹn bùng nổ diễn xuất với nội dung cực hấp dẫn - Ảnh 4

Bộ phim Little Women do biên kịch của Mother và The Handmaiden - Jung Seo Kyung viết kịch bản và được đạo diễn bởi Kim Hee Won - người đứng sau thành công của Money Flower, The Crowned Clown Vincenzo. Phim dự kiến ​​khởi chiếu trong năm nay.

Theo Gukjaenews

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Từ khóa:   sao Hàn Quốc sao châu á Kim Go Eun

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