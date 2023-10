“Dượng Tê” Uhm Ki Joon hợp tác cùng “cô dâu Yêu tinh” Kim Go Eun trong dự án phim mới, hứa hẹn bùng nổ diễn xuất với nội dung cực hấp dẫn

Vào ngày 29/4, công ty quản lý Your Entertainment của Uhm Ki Joon thông báo nam diễn viên đã được chọn tham gia phim truyền hình mới Little Women.

Kim Go Eun đóng vai chị cả Oh In Joo, người muốn bảo vệ gia đình mình bằng tiền.

Nam Ji Hyun đảm nhận vai chị hai Oh In Kyung, một phóng viên tin tức không muốn cúi đầu trước tiền bạc và luôn hướng tới mục tiêu luôn làm điều đúng đắn.

Park Ji Hoo hóa thân thành Oh In Hye, cô em út choáng ngợp trước tình yêu thương của những người chị hết lòng vì mình.

Trong khi Uhm Ki Joon sẽ vào vai Park Jae Sang, một chính trị gia tân binh có liên quan đến vụ việc lớn mà ba chị em sẽ vướng vào. Đây là nhân vật quan trọng trong tác phẩm, hứa hẹn sẽ tạo nên những tình huống căng thẳng trong phim.

Bộ phim Little Women do biên kịch của Mother và The Handmaiden - Jung Seo Kyung viết kịch bản và được đạo diễn bởi Kim Hee Won - người đứng sau thành công của Money Flower, The Crowned Clown và Vincenzo. Phim dự kiến ​​khởi chiếu trong năm nay.

Theo Gukjaenews