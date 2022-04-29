Fan phấn khích trước loạt ảnh hậu trường như chụp ảnh cưới của “mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất xứ Hàn” Han Hyo Joo

Những tấm ảnh mới đây của mỹ nữ Han Hyo Joo khiến netizen cứ ngỡ cô nàng đang chụp ảnh cưới vì quá lộng lẫy và xinh đẹp.

Mới đây, Han Hyo Joo đã đăng một vài bức lên lên tài khoản Instagram của mình với caption "Bạn đã làm rất tốt, hôm nay cũng vậy!" Trong những bức ảnh được đăng tải, Han Hyo Joo mặc bộ hanbok với hai gam màu trắng xanh vô cùng thanh lịch. "Duyên dáng, tinh khôi và dịu dàng" là ba từ netizen phải thốt lên khi ngắm nhìn cô nàng trong bộ hanbok truyền thống.

Cô nàng còn thu hút sự chú ý với nét đẹp thuần khiết khi diện chiếc đầm trắng. Lướt đến bức ảnh này, netizen còn tưởng nữ diễn viên đang chụp ảnh cưới. Được biết, đây là buổi hậu trường quảng cáo cho một hãng thời trang cưới mà cô nàng Han Hyo Joo đã làm đại diện được 9 năm. Mặc dù đã ở tuổi 35, Han Hyo Joo được ngưỡng mộ bởi sắc vóc trẻ trung và tươi tắn, nhan sắc không hề thua kém bất cứ một mỹ nhân nào. Cô từng được bình chọn là “Mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc” với số phiếu áp đảo (hơn 34%). Phong cách thời trang của Han Hyo Joo cũng được giới trẻ ưa chuộng và điều này giúp nữ nghệ sĩ đoạt danh hiệu “Ngôi sao mặc đẹp nhất Hàn Quốc”.

Han Hyo Joo cũng được biết đến là một nữ diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn Quốc. Một số bộ phim có cô tham gia nhận được nhiều lời khen ngợi không chỉ của khán giả mà còn bởi giới chuyên môn như Điệu valse mùa xuân, Thiên đường và mặt đất, Huyền thoại Iljimae, Người thừa kế sáng giá, Dong Yi, Hoàng đế giả mạo, Hai thế giới... Được biết, “mỹ nhân cười đẹp nhất Hàn Quốc” - Han Hyo Joo sẽ đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm vắng bóng với bộ phim truyền hình Moving và sánh đôi cùng tài tử Jo In Sung. Tác phẩm được sản xuất bởi Studio & New kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao khi phát sóng trên kênh Disney+ vào cuối năm nay. Theo Chosun

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