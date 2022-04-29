Dù chưa từng xuất hiện trên Running Man, mỹ nhân này lại thường xuyên bị "réo tên" một cách hài hước khiến khán giả vô cùng thích thú

Sao quốc tế 29/04/2022 22:22

Mỹ nhân Yoon Eun Hye là nhân vật thường xuyên các thành viên réo gọi tại Running Man dù nữ diễn viên chưa từng làm khách mời bất kỳ một tập phát sóng nào trong suốt hơn 10 năm qua.

Sở dĩ các thành viên luôn nhắc đến nữ diễn viên Hoàng Cung là vì muốn trêu Kim Jong Kook - nhân vật được "đẩy thuyền" với Yoon Eun Hye từ thời show X-Man.

Dù chưa từng xuất hiện trên Running Man, mỹ nhân này lại thường xuyên bị 'réo tên' một cách hài hước khiến khán giả vô cùng thích thú - Ảnh 1

Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình Radio Star, Yoon Eun Hye đã nhắc đến loveline với "người năng lực" cách đây 16 năm. Trong không khí hồi tưởng đến trò chơi "Đương nhiên rồi!" làm mưa làm gió một thời, Yoon Eun Hye chia sẻ: "Khi đó, tôi không hiểu sao lúc đó anh Jong Kook lại che tai mình và khiến mọi người la hét thế. Mất vài giây tôi mới nhận ra mọi chuyện đang xảy ra. Tôi đã rung động. Anh Jong Kook quả thật là thiên tài".

Dù chưa từng xuất hiện trên Running Man, mỹ nhân này lại thường xuyên bị 'réo tên' một cách hài hước khiến khán giả vô cùng thích thú - Ảnh 2

Yoon Eun Hye chia sẻ "Tôi chưa từng xuất hiện trên Running Man nhưng họ đã nhắc đến tôi nhiều lần. Có đoạn video dài 40 phút trên Youtube. Có vẻ như Yoo Jae Suk thường nhắc đến tôi với Kim Jong Kook để anh ấy giành chiến thắng trong những trò chơi phải kiểm soát cảm xúc.

Dù chưa từng xuất hiện trên Running Man, mỹ nhân này lại thường xuyên bị 'réo tên' một cách hài hước khiến khán giả vô cùng thích thú - Ảnh 3

Yoo Jae Suk đã gọi cho tôi và xin lỗi vì chuyện hay nhắc đến tôi trong chương trình, nhưng tôi nói với anh ấy rằng không sao cả.

Sau đó anh ấy nói "Ồ vậy hả? Vậy anh lại nhắc tiếp thôi. Xin lỗi em trước nha." Câu trả lời lầy lội từ "MC quốc dân" khiến người xem đài không thể nhịn cười.

Trước đó tại Running Man, Yoo Jae Suk cũng đã từng tiết lộ Yoon Eun Hye chủ động liên lạc với mình: "Anh đã nhận được tin nhắn của Yoon Eun Hye, lúc đầu anh tưởng rằng cô ấy sẽ nói đừng nhắc đến tên Yoon Eun Hye trong Running Man nữa, nhưng mọi chuyện không phải như vậy. Anh cứ băn khoăn không biết có nên gọi điện cho Yoon Eun Hye hay không, rất sợ bị mắng nên cứ đắn đo mãi, và cuối cùng bọn anh đã gọi điện trò chuyện với nhau". Tuy nhiên, nội dung cuộc điện thoại khi đó được "MC quốc dân" giữ bí mật.

Dù chưa từng xuất hiện trên Running Man, mỹ nhân này lại thường xuyên bị 'réo tên' một cách hài hước khiến khán giả vô cùng thích thú - Ảnh 4

"MC quốc dân" Yoo Jae Suk cũng có mong muốn rằng sẽ mời được Yoon Eun Hye tham gia chương trình

Theo Moneytoday

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