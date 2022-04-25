'Visual không tuổi' Ahn So Hee khoe tỷ lệ cơ thể đáng mơ ước cùng váy lệch vai táo bạo: Vẻ đẹp trưởng thành khiến ai cũng không thể rời mắt

Sao quốc tế 25/04/2022 15:55

Sự quyến rũ của nữ diễn viên Ahn So Hee một lần nữa 'đốn tim' cư dân mạng với loạt ảnh mới siêu cuốn đến từ một trong những tạp chí hàng đầu Hàn Quốc.

Ahn So Hee mới đây đã đăng tải một vài bức ản chụp cho một trong những tạp chí thời trang hàng đầu Hàn Quốc Arena lên trang Instagram cá nhân. 

'Visual không tuổi' Ahn So Hee khoe tỷ lệ cơ thể đáng mơ ước cùng váy lệch vai táo bạo: Vẻ đẹp trưởng thành khiến ai cũng không thể rời mắt - Ảnh 1

Ahn So Hee trong các bức ảnh được đăng tải khiến fan hâm mộ trầm trồ với nhan sắc không tuổi. Cô nàng diện một chiếc váy sọc vai trần, tạo dáng khoe eo trông vô cùng quyến rũ. Trong bức ảnh khác, Ahn So Hee mặc một chiếc váy không tay và nhìn vào ống kính với biểu cảm 'dỗi hơn' khiến ai cũng phải 'rụng tim'. 'Chị đẹp' còn thu hút mọi ánh nhìn với khoe thân hình nuột nà cùng vẻ đẹp thanh xuân khó ai bì kịp. 

'Visual không tuổi' Ahn So Hee khoe tỷ lệ cơ thể đáng mơ ước cùng váy lệch vai táo bạo: Vẻ đẹp trưởng thành khiến ai cũng không thể rời mắt - Ảnh 2

Ahn So Hee lần đầu tiên gia nhập làng giải trí Hàn Quốc với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ Wonder Girls. Dù ra mắt cách đây 15 năm, cô ấy vẫn là Ahn So Hee có gương mặt trẻ thơ mà fan hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ. 

Cô nàng được mệnh danh là 'maknae có khuôn mặt thanh xuân' (thành viên nhỏ tuổi nhất) của nhóm. Cô thậm chí còn được netizen săn đón vì 'aegyo' tự nhiên và biểu cảm dễ thương, chính điều này đã mang về cho So Hee danh hiệu 'Em gái quốc dân'.

Được biết, Ahn So Hee mới đây xuất hiện trong bộ phim truyền hình JTBC 'Thirty, Nine', đóng cùng với Son Ye Jin và mới kết thúc vào tháng 3. Cô nhận được đánh giá tích cực từ khán giả cho vai diễn Kim So Won - một nghệ sĩ piano.

Theo New1korea

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