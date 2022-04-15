Không chỉ sở hữu giọng hát tuyệt vời mà G-Dragon còn có phong cách thời trang vô cùng độc đáo. Hình ảnh mới đây của anh chàng khiến cư dân mạng không khỏi "rụng tim" vì quá ngầu.

Vào chiều ngày 14, G-Dragon - thủ lĩnh của BIG BANG đã đăng một số bức ảnh cùng với dòng trạng thái: "5x5" trên Instagram cá nhân.



Trong các bức ảnh được đăng tải, G-Dragon dường như đã ghé qua một cửa hàng boutique sang trọng của Chanel. Anh chàng chụp ảnh tự sướng trước gương sau khi thử những bộ trang phục khác nhau. Từ chiếc áo khoác ngoài sặc sỡ đến áo khoác jean, "ông hoàng thời trang" hoàn toàn có thể biến hóa mọi loại trang phục sang trọng thành phong cách riêng cho mình.



Các phụ kiện sặc sỡ đi kèm cũng khiến G-Dragon tỏa sáng. Từ chiếc nhẫn hình trái tim màu xanh nhạt đến vòng tay,.. có thể thấy được thế giới thời trang đa dạng và vô cùng độc đáo của G-Dragon.

Người hâm mộ rất thích thú mỗi lần được chiêm ngưỡng những bức ảnh mới của G-Dragon, trông chúng không chỉ lạ mà còn đầy tính nghệ thuật.

Được biết, vào ngày 5/4, BIG BANG đã phát hành ca khúc mới "Spring Summer Autumn Winter (Still Life)", bài hát nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng và trở thành một chủ đề nóng hơn bao giờ hết.



Nhiều người hâm mộ trong và ngoài nước vui mừng trước sự trở lại của các anh chàng sau nhiều năm vắng bóng.

Theo Herald POP

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-hoang-thoi-trang-g-dragon-tiep-tuc-khien-cu-dan-mang-chao-dao-voi-gu-thoi-trang-doc-dao-sang-chanh-dien-ca-cay-chanel-462337.html