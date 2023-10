"Nữ thiên thần" một thời của Victoria's Secret đã diện bộ đầm với hoạ tiết phương Đông sống động của một nhà thiết kế người Hàn Quốc tại sự kiện thời trang MET GALA

Một bức tranh đậm chất phong cách phương Đông tuyệt đẹp đã thu hút sự chú ý của hàng trăm ống kính trên thảm đỏ của sự kiện 'MET GALA 2022' vừa được tổ chức tại New York, Mỹ.

Cựu “Thiên thần nội y” của Victoria's Secret - Siêu mẫu Taylor Hill đã tham dự sự kiện thời trang thường niên 'MET GALA 2022' được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York vào ngày 2/5 (giờ địa phương) vừa qua.

Tại sự kiện, Taylor Hill đã mặc một chiếc đầm của nhà thiết kế người Hàn Quốc - Park So-hee. Chiếc đầm này đã được nữ thiết kế họ Park trình làng trong 'Bộ sưu tập thời trang Thu Đông 2022-2023' tại Tuần lễ thời trang Milan vào tháng 2 vừa qua.

Ảnh : Instagram 'taylor_hill'

Nhà thiết kế Park So-hee đã chia sẻ một bức ảnh của Taylor Hill trên Instagram của mình vào ngày 4/5 (theo giờ Hàn Quốc) và nói: "Cảm ơn bạn đã tin tưởng vào tôi và tầm nhìn của tôi dành cho sự kiện đặc biệt này."

Nữ thiết kế họ Park hiện đang làm việc với thương hiệu 'Miss Sohee' mang tên cô và đang nhận được vô vàn sự yêu mến từ các ngôi sao nổi tiếng ở nước ngoài khi giới thiệu những tác phẩm thời trang sử dụng những chất liệu mang vẻ đẹp Hàn Quốc như cây thông, hươu, sóng và núi.

Ảnh : Instagram 'taylor_hill'

'MET GALA' là một trong những sự kiện lớn nhất trong ngành thời trang, quy tụ những người nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới và các hãng thời trang cao cấp. Mỗi năm, sự kiện sẽ có một chủ đề riêng, những vị “khách đặc biệt" này sẽ dựa theo chủ đề, kết hợp với các thương hiệu nổi tiếng để trình làng sản phẩm của họ trước công chúng. Chủ đề của MET GALA năm nay là 'In America: An Anthology of Fashion' (tạm dịch: Khám phá cội nguồn của phong cách Mỹ).

