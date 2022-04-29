Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đã đính hôn, ngày 'về chung nhà' không còn xa nữa?

Sao quốc tế 29/04/2022 09:59

Cư dân mạng mới đây đã tìm ra được bằng chứng cho thấy Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đã đính hôn và dự tính kết hôn trong thời gian sắp tới.

Hình ảnh mới nhất của Quan Hiểu Đồng được cô đăng tải trên trang cá nhân đã khiến cho cộng đồng mạng dấy lên tin đồn về tình trạng mối quan hệ của cô và bạn trai lâu năm Lộc Hàm. Cụ thể, nữ diễn viên đã để lộ chiếc nhẫn kim cương trên tay phải của cô.

quan hieu dong 1
Netizen tin rằng đây là ảnh đính hôn của Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm

Theo đó, nhiều người cho rằng việc một cô gái bất ngờ đeo nhẫn vào ngón giữa tay phải thì đó chính là dấu hiệu cho thấy cô ấy đã có chủ, vì vậy netizen tin rằng đây là ảnh đính hôn của Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm. Tuy vậy, vài fan của cô lại nhanh trí chỉ ra rằng đây vốn là chiếc nhẫn mà nữ diễn viên đã đeo từ lâu.

Vốn là một cặp tình nhân lâu năm, trước đây Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm cũng đã nhiều lần dính vào các tin đồn như đính hôn hay sống thử. Tuy nhiên,cả 2 ngôi sao cũng chưa lên tiếng xác nhận hay phản bác điều gì.

quan hieu dong 2
Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm cũng đã nhiều lần dính vào các tin đồn như đính hôn hay sống thử

Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm chính thức công khai hẹn hò vào năm 2017 trước sự bất ngờ của công chúng. Dù liên tục bị đồn chia tay và ít khi thể hiện sự mùi mẫn trước truyền thông nhưng cặp đôi vẫn bên nhau vô cùng hạnh phúc. Người hâm mộ của cặp đôi cũng mong mỏi hai người sẽ có một cái kết đẹp trong thời gian không xa.

Ảnh: Internet

Quan Hiểu Đồng khiến dân tình 'ghen tị' với hành động ngọt ngào dành cho bạn trai nổi tiếng

Quan Hiểu Đồng khiến dân tình 'ghen tị' với hành động ngọt ngào dành cho bạn trai nổi tiếng

Không phô trương hay ồn ào, nhưng mỗi lần cặp đôi Quan Hiểu Đồng - Lộc Hàm thể hiện tình cảm là y như rằng trở thành tâm điểm của MXH.

Xem thêm
Từ khóa:   Quan Hiểu Đồng Lộc Hàm Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Quan Hiểu Đồng khiến dân tình 'ghen tị' với hành động ngọt ngào dành cho bạn trai nổi tiếng

Quan Hiểu Đồng khiến dân tình 'ghen tị' với hành động ngọt ngào dành cho bạn trai nổi tiếng

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/4/2022: Lưu Diệc Phi và Lý Hiện xảy ra 'tranh chấp phiên vị' trong phim mới, Quan Hiểu Đồng bị cánh săn ảnh đu bám?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/4/2022: Lưu Diệc Phi và Lý Hiện xảy ra 'tranh chấp phiên vị' trong phim mới, Quan Hiểu Đồng bị cánh săn ảnh đu bám?

Rộ tin đồn Lộc Hàm ngỏ lời cầu hôn Quan Hiểu Đồng nhưng bị từ chối chỉ vì lý do này

Rộ tin đồn Lộc Hàm ngỏ lời cầu hôn Quan Hiểu Đồng nhưng bị từ chối chỉ vì lý do này

Được coi là ''mỹ nhân'' tại làng giải trí Cbiz nhưng những ngôi sao này từng phải muối mặt vì chọn sai trang phục: Mã Tư Thuần, Quan Hiểu Đồng bị kêu như đàn ông

Được coi là ''mỹ nhân'' tại làng giải trí Cbiz nhưng những ngôi sao này từng phải muối mặt vì chọn sai trang phục: Mã Tư Thuần, Quan Hiểu Đồng bị kêu như đàn ông

Đều sở hữu gương mặt thơ ngây, Triệu Lộ Tư và Quan Hiểu Đồng 'so kè' nhan sắc đời thường

Đều sở hữu gương mặt thơ ngây, Triệu Lộ Tư và Quan Hiểu Đồng 'so kè' nhan sắc đời thường

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/3/2022: Đường Yên tái xuất trong phim mới, Lộc Hàm giải nghệ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/3/2022: Đường Yên tái xuất trong phim mới, Lộc Hàm giải nghệ?

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 1 giờ 0 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 30 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 2 giờ 0 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 5 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?