Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đã đính hôn, ngày 'về chung nhà' không còn xa nữa?

Cư dân mạng mới đây đã tìm ra được bằng chứng cho thấy Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đã đính hôn và dự tính kết hôn trong thời gian sắp tới.

Hình ảnh mới nhất của Quan Hiểu Đồng được cô đăng tải trên trang cá nhân đã khiến cho cộng đồng mạng dấy lên tin đồn về tình trạng mối quan hệ của cô và bạn trai lâu năm Lộc Hàm. Cụ thể, nữ diễn viên đã để lộ chiếc nhẫn kim cương trên tay phải của cô.

Netizen tin rằng đây là ảnh đính hôn của Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm

Theo đó, nhiều người cho rằng việc một cô gái bất ngờ đeo nhẫn vào ngón giữa tay phải thì đó chính là dấu hiệu cho thấy cô ấy đã có chủ, vì vậy netizen tin rằng đây là ảnh đính hôn của Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm. Tuy vậy, vài fan của cô lại nhanh trí chỉ ra rằng đây vốn là chiếc nhẫn mà nữ diễn viên đã đeo từ lâu.

Vốn là một cặp tình nhân lâu năm, trước đây Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm cũng đã nhiều lần dính vào các tin đồn như đính hôn hay sống thử. Tuy nhiên,cả 2 ngôi sao cũng chưa lên tiếng xác nhận hay phản bác điều gì.

Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm cũng đã nhiều lần dính vào các tin đồn như đính hôn hay sống thử

Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm chính thức công khai hẹn hò vào năm 2017 trước sự bất ngờ của công chúng. Dù liên tục bị đồn chia tay và ít khi thể hiện sự mùi mẫn trước truyền thông nhưng cặp đôi vẫn bên nhau vô cùng hạnh phúc. Người hâm mộ của cặp đôi cũng mong mỏi hai người sẽ có một cái kết đẹp trong thời gian không xa.

Ảnh: Internet

Quan Hiểu Đồng khiến dân tình 'ghen tị' với hành động ngọt ngào dành cho bạn trai nổi tiếng Không phô trương hay ồn ào, nhưng mỗi lần cặp đôi Quan Hiểu Đồng - Lộc Hàm thể hiện tình cảm là y như rằng trở thành tâm điểm của MXH.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quan-hieu-dong-va-loc-ham-da-dinh-hon-ngay-ve-chung-nha-khong-con-xa-nua-465309.html