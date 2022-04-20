Quan Hiểu Đồng khiến dân tình 'ghen tị' với hành động ngọt ngào dành cho bạn trai nổi tiếng

Sao quốc tế 20/04/2022 17:53

Không phô trương hay ồn ào, nhưng mỗi lần cặp đôi Quan Hiểu Đồng - Lộc Hàm thể hiện tình cảm là y như rằng trở thành tâm điểm của MXH.

Cụ thể, vào đúng 0 giờ ngày 20/4, Quan Hiểu Đồng đã đăng bài chúc mừng sinh nhật bạn trai lên trang weibo cá nhân. Tuy bài đăng chỉ vỏn vẹn 6 chữ: "Sinh nhật vui vẻ Lộc Hàm" kèm thêm icon hình chiếc bánh sinh nhật, dù chỉ đơn giản là bài chúc mừng sinh nhật nhưng hành động này của cặp đôi cũng khiến netizen phải cảm thấy ''ghen tị'' với niềm hạnh phúc của cặp đôi. 

Quan Hiểu Đồng khiến dân tình 'ghen tị' với hành động ngọt ngào dành cho bạn trai nổi tiếng - Ảnh 1
Bài đăng của Quan Hiểu Đồng - Ảnh: Internet

Được biết đến là một trong những cặp đôi ''trai xinh, gái đẹp'' được nhiều người ngưỡng mộ tại Cbiz, nhưng chuyện tình của cả 2 còn ghi điểm trong mắt netizen khi không quá ồn áo, phô trương, nhưng tình cảm họ dành cho nhau luôn ngọt ngào như mới ngày đầu yêu nhau. 

Quan Hiểu Đồng khiến dân tình 'ghen tị' với hành động ngọt ngào dành cho bạn trai nổi tiếng - Ảnh 2
Quan Hiểu Đồng khiến dân tình 'ghen tị' với hành động ngọt ngào dành cho bạn trai nổi tiếng - Ảnh 3
Netizen đang hy vọng hôn lễ của cặp đôi sẽ thành sự thật - Ảnh: Internet

Thậm chí, cặp đôi còn đang vướng phải tin đồn mang thai và sắp kết hôn với nhau, nhưng đó mới chỉ nhận định của CĐM. Hiện tại, cặp đôi vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này, nhưng người hâm mộ cũng đang rất ngóng chờ thông tin cả hai về dinh. 

Tháng 10/2017, Lộc Hàm từng khiến người hâm mộ xứ Trung cũng như toàn châu Á "sốc toàn tập" khi đăng Weibo công khai đang hẹn hò. Anh gắn thẻ thẳng tên bạn gái Quan Hiểu Đồng và viết: “Giới thiệu chút, đây là bạn gái tôi: Quan Hiểu Đồng”.

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