Nick Jonas và Priyanka Chorpa chia sẻ bức ảnh em bé đầu tiên sau 100 ngày ở NICU

Trong bức ảnh ngọt ngào, Chopra, 39 tuổi, được nhìn thấy ôm Malti Marie trên ngực, trong khi Jonas, 29 tuổi, nắm lấy cánh tay nhỏ của cô bé.

Cặp đôi đã kỷ niệm cột mốc quan trọng này bằng việc chia sẻ tấm ảnh đầu tiên của cô trên mạng xã hội vào Chủ nhật.

Chopra và Jonas thừa nhận rằng “cuộc hành trình của mỗi gia đình là duy nhất và đòi hỏi một mức độ đức tin nhất định” và trong khi giai đoạn “đầy thử thách”, họ nhận ra rằng “mỗi khoảnh khắc đều quý giá và hoàn hảo đến nhường nào”.

Ngôi sao "Quantico" và thành viên Jonas Brothers cho biết trong một tuyên bố chung cùng với bức ảnh, "Vào Ngày của Mẹ này, chúng tôi không thể không suy nghĩ về những tháng qua và những cảm xúc của chúng tôi luôn thay đổi, những gì chúng tôi đã biết, vì vậy nhiều người cũng đã trải qua ”. Họ nói thêm, "Sau hơn 100 ngày ở NICU, cuối cùng cô gái nhỏ của chúng tôi cũng được về nhà."

Họ kết luận: “Chúng tôi rất vui mừng vì con gái nhỏ của chúng tôi đã về nhà, và chỉ muốn cảm ơn tất cả các bác sĩ, y tá và chuyên gia tại Rady Children La Jolla và Cedar Sinai, Los Angeles, những người đã ở đó một cách quên mình trên mọi nẻo đường.

“Chương tiếp theo của chúng tôi bắt đầu ngay bây giờ, và đứa con của chúng tôi thực sự là một người cá tính. Hãy lấy nó MM! Bố mẹ yêu con. ”

Chopra và Jonas đã kết hôn được hơn ba năm.

Chopra và Jonas sau đó đã thêm thông điệp Ngày của Mẹ tùy chỉnh của riêng họ vào các bài đăng.

Nữ diễn viên "Matrix Resurrections" - người lần đầu làm mẹ - đã nói trong một tin nhắn cho Jonas: "Không có ai mà tôi muốn làm điều này hơn bạn. Cảm ơn bạn đã cho tôi trở thành một người mẹ @nickjonas I love you . ”

Trong khi đó, nam ca sĩ "Jealous" nói với vợ trong bài đăng của mình, "Em yêu, em đã truyền cảm hứng cho anh và mọi cách, và anh đang thực hiện vai trò mới này một cách dễ dàng và ổn định."

“Tôi rất biết ơn khi được đồng hành cùng em trong cuộc hành trình này,” anh ấy nói thêm. “Em đã là một người mẹ tuyệt vời. Chúc mừng ngày của mẹ. Anh yêu em."

Chopra và Jonas thông báo vào tháng 1 rằng họ "vui mừng khôn xiết" khi được chòa đón đứa con đầu lòng của mình thông qua giám mục.

Hai người kết hôn được ba năm. Họ đã kết hôn vào năm 2018 trong tuần trăng mật xa hoa kéo dài ba ngày ở Ấn Độ.

Kể từ đó, họ đã bày tỏ trong nhiều cuộc phỏng vấn mong muốn trở thành cha mẹ.

Vào tháng 3 năm 2020, Chopra tạp chí Tatler, "Đó là điều mà tôi chắc chắn muốn làm và tôi hy vọng rằng bất cứ khi nào Chúa muốn, vào đúng thời điểm thích hợp, nó sẽ xảy ra."