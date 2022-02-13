Sau khi sinh con đầu lòng ở tuổi 48, cuộc sống của Lâm Chí Linh thay đổi như thế nào?

Sao quốc tế 13/02/2022 15:22

Mới đây, nam ca sĩ Akira - chồng Lâm Chí Linh lần đầu chia sẻ về chủ đề mang thai và sinh con của vợ mình.

Vào ngày 12/2, trang ETtoday đưa tin chồng của Lâm Chí Linh  -nam ca sĩ Akira đã dự sự kiện thương mại qua hình thức online. Tại đây, anh đã có dịp chia sẻ về chủ đề mang thai và sinh con của Lâm Chí Linh. Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ vợ mình và em bé đang được gia đình anh chăm sóc ở Nhật Bản. Nữ có sức khỏe ổn định sau sinh, nhưng quá trình phục hồi khá chậm vì là sản phụ lớn tuổi.

"Mỗi ngày, tôi đều nấu canh gà tẩm bổ cho Chí Linh và giúp cô ấy trông con nhỏ. Hy vọng cô ấy sớm lấy lại thể trạng", Akira chia sẻ.

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Nữ siêu mẫu Đài Loan có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã kém tuổi - Ảnh: Internet

Đồng thời, do lần đầu làm cha mẹ, nên nam ca sĩ Akira và Lâm Chí Linh có nhiều bỡ ngỡ, và đang tích lũy kinh nghiệm chăm sóc con. Tài tử Nhật Bản tiết lộ em bé thừa hưởng nét đẹp của cả cha mẹ. Trong vòng một năm tới, vợ chồng nghệ sĩ sẽ tạm dừng công việc để chuyên tâm chăm sóc con nhỏ. Theo Akira, họ dự định đưa con trai về Đài Loan thăm nhà ngoại khi em bé cứng cáp.

Akira hạnh phúc bày tỏ rằng vợ và con trai là tình yêu lớn nhất đời anh. Vì vậy, bất kỳ thông tin tiêu cực nào có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai, nam nghệ sĩ sẽ đưa ra phản hồi để bảo vệ họ. Chính vì vậy nam ca sĩ cũng đã lên tiếng phản hồi về vụ việc siêu mẫu Đài Loan bị tố nhờ người mang thai hộ. Anh khẳng định "chắc nịt" rằng: "Chúng tôi gặp khó khăn trong việc có con là thật. Nhưng Lâm Chí Linh chưa từng từ bỏ. Cô ấy luôn tin rằng sẽ có phép màu xảy ra khi bản thân kiên trì và tin tưởng. Và quả thật điều kỳ diệu đã đến với gia đình chúng tôi".

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Vợ chồng Lâm Chí Linh Lâm Chí Linh có nhiều bỡ ngỡ, và đang tích lũy kinh nghiệm chăm sóc con - Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 31/1, Lâm Chí Linh chia sẻ khoảnh khắc gia đình ba người chụm tay nhau và thông báo tin vui đến người hâm mộ. Mỹ nhân chia sẻ: "Cuối cùng cũng đợi được đến ngày thiên thần nhỏ chào đời. Tôi xin chân thành chia sẻ niềm hạnh phúc đến tất cả những người thương yêu trong dịp đầu năm tươi đẹp này. Cảm ơn những lời chúc và động viên của các bạn trong suốt thời gian qua". Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, ông xã của cô là nam ca sĩ Nhật Bản Akira cũng đăng tải hình ảnh tương tự.

'Biểu tượng gợi cảm xứ Đài' Lâm Chí Linh sinh con đầu lòng ở tuổi 48

'Biểu tượng gợi cảm xứ Đài' Lâm Chí Linh sinh con đầu lòng ở tuổi 48

Siêu mẫu, diễn viên Lâm Chí Linh sinh quý tử đầu lòng tại Nhật Bản.

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