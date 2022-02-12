Chương Nhược Nam - mỹ nhân nổi tiếng nhờ trận khóc 'ngược tâm' chỉ trong vòng 5 giây

Sao quốc tế 12/02/2022 22:03

Từ hot girl mạng nổi tiếng nhờ sự chú ý của thiếu gia Vương Tư Thông, Trương Nhược Nam hiện tại là một trong những diễn viên trẻ có triển vọng nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Trang Sina đưa tin, trong một cảnh quay của Nếu Như Tôi Không Còn Nhớ Được Âm Thanh, Chương Nhược Nam đã gây sốt với màn khóc nhanh chóng chỉ trong vòng 5 giây kể từ khi nắm bắt được tâm lý của nhân vật.

Ngay lập tức, từ khóa "Chương Nhược Nam khóc đến mức khiến người khác đau lòng, thương cảm" trở thành hot topic trên các trang MXH xứ Trung. Ở thời điểm hiện tại, Chương Nhược Nam cũng được đánh giá là một trong những diễn viên thể hiện tốt cảnh bi nhất C-biz.

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Chương Nhược Nam đã gây sốt với màn khóc nhanh chóng chỉ trong vòng 5 giây kể từ khi nắm bắt được tâm lý của nhân vật trong Nếu Như Tôi Không Còn Nhớ Được Âm Thanh

Năm 2018, khi Chương Nhược Nam chỉ mới là một hot girl mạng bình thường, nhờ cú nhấn "like" thần thánh của thiếu gia Vương Tư Thông mà cô trở thành hiện tượng chỉ sau một đêm. Cũng vì vậy mà khi tham gia diễn xuất, thời gian dài cô bị gọi với danh xưng "hot girl đi diễn".

"Ước mơ của tôi là trở thành nhà thiết kế thời trang. Sau khi vào top 30 Hoa khôi trường, tôi được mời làm người mẫu, đến năm 2018 nhận tin nhắn mời thử vai của ê-kíp Bi thương ngược dòng thành sông trên Weibo. Ban đầu tôi không dám tin và nghĩ đây là trò lừa đảo qua mạng xã hội.

Tôi không có kinh nghiệm diễn xuất. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình trở thành diễn viên. Sau vài ngày tìm hiểu, tôi điều chỉnh cảm xúc và chấp nhận đối mặt thử thách mới." - Chương Nhược Nam kể về cơ duyên dấn thân vào showbiz.

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Chương Nhược Nam cũng được đánh giá là một trong những diễn viên thể hiện tốt cảnh bi nhất C-biz

Vai diễn Cố Sâm Tương trong Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông qua diễn xuất của Chương Nhược Nam năm đó đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Trong phim, Cố Sâm Tương là một nữ sinh xinh đẹp, tính cách thân thiện lại còn giỏi giang, nhưng cũng vì thế mà khiến cô bị nhiều người ganh ghét, đố kị và ra tay hãm hại.

Bộ phim điện ảnh Hôn Lễ Của Em vào năm 2021 có sự tham gia của Chương Nhược Nam và Hứa Quan Hán là một tác phẩm tình cảm chứa không ít u sầu. Khi đổ bộ vào các rạp nhân dịp lễ 1/5 ở Trung Hoa, bộ phim đã thu về 144 triệu USD doanh thu, đánh bại cả hai bom tấn của Cổ Thiên Lạc.

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Bộ phim điện ảnh Hôn Lễ Của Em do hương Nhược Nam và Hứa Quan Hán đóng chính đã trở thành siêu phẩm phòng vé Trung Quốc dịp lễ 1/5/2021

Cũng trong năm 2021, Chương Nhược Nam còn góp mặt trong hai tác phẩm khác cũng vô cùng nổi tiếng. Trong Bác Sĩ Tâm Lý, tuy chỉ đóng vai phụ nhưng diễn xuất của Chương Nhược Nam được đánh giá là "ăn đứt" cả nàng tiểu Hoa đóng chính Dương Tử. Còn vai diễn Hoàng Phủ Thục Mẫn trong tác phẩm thanh xuân Nửa hiệp cơ trí đã thể hiện được sự đa dạng trong diễn xuất của cô.

Nhờ độ phủ sóng của mình trong năm 2021, trang 163 đánh giá Chương Nhược Nam là một trong những diễn viên có bước tiến lớn vào năm qua. Việc đóng đạt cảnh bi cùng cách nắm bắt tâm lý "thần sầu" đã giúp cô nổi bật giữa rừng hoa C-biz.

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Diễn xuất của Chương Nhược Nam còn lấn lướt cả Dương Tử trong Bác Sĩ Tâm Lý

Khi được hỏi về mục tiêu nghề nghiệp, Chương Nhược Nam chia sẻ: "Tôi không gặp khó khăn trong việc ủ cảm xúc khi quay cảnh khóc. Đó có thể là thiên bẩm, nhưng tổng thể kỹ năng của tôi vẫn còn rất yếu nếu so với nhiều đồng nghiệp khác. Tôi tự thấy bản thân mình cần mài dũa rất nhiều để khắc phục thiếu sót".

Ảnh: Internet

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