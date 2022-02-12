Nóng: Bạn trai Quách Thái Khiết bị tố quấy rối và dụ dỗ phụ nữ dùng 'chất cấm', từng quan hệ tập thể với một ca sĩ nổi tiếng

Đến thời điểm hiện tại, Quách Thái Khiết vẫn im hơi lặng tiếng và chưa có câu trả lời cụ thể nào về scandal của bạn trai mình.

Mạng xã hội xứ Trung hiện đang "rần rần" với 1 scandal cực kỳ lớn về ca sĩ Y Đức Nhĩ - đương kim bạn trai của nữ diễn viên "Tiểu Thời Đại" Quách Thái Khiết. Theo đó, Y Đức Nhĩ đang bị một cô gái bốc hàng loạt "phốt" liên quan đến đời tư hỗn loạn của anh.

Bài đăng của cô gái tự nhận là đối tượng xem mắt cũ của Y Đức Nhĩ - Ảnh: Weibo

Cụ thể, vào nửa đêm ngày 12/2, một tài khoản Weibo cho biết mình từng là đối tượng xem mắt của Y Đức Nhĩ. Cô tiết lộ, nam ca sĩ có chiều cao chỉ có 1m7 (khá thấp bé so với mặt bằng chung của Trung Quốc) và có một gia cảnh hết sức bình thường. Ngoài ra, đời tư của anh vô cùng "hỗn độn", anh thường xuyên lợi dụng những mối quan hệ của mình để mượn tiền hoặc vụ lợi, không dừng lại ở đó còn thường xuyên nhắn tin gạ gẫm và quấy rối cô.

Sau thời gian dài tìm hiểu, cô gái này vô cùng sốc khi biết được Y Đức Nhĩ là một người thường xuyên quấy rối phụ nữ, dụ dỗ những cô gái khác hút ma túy và còn nhiều lần quan hệ tập thể cùng ca sĩ Tống Đông Dã và người hâm mộ. Cũng vì biết quá nhiều về đời tư của nam ca sĩ này mà cô quyết định từ chối việc trở thành bạn gái anh.

Quách Thái Khiết và Y Đức Nhĩ nên duyên sau khi hợp tác trong một vài dự án âm nhạc - Ảnh: Internet

Quách Thái Khiết và Y Đức Nhĩ nên duyên sau khi hợp tác trong một vài dự án âm nhạc, chuyện hẹn hò của họ được paparazzi khui ra từ tháng 4 năm 2021. Sau khi trở thành bạn trai của nữ minh tinh sinh năm 1986, Y Đức Nhĩ được bạn gái mua tặng 2 căn nhà và mở hẳn 1 công ty riêng.

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