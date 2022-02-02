'Biểu tượng gợi cảm xứ Đài' Lâm Chí Linh sinh con đầu lòng ở tuổi 48

Sao quốc tế 02/02/2022 11:10

Siêu mẫu, diễn viên Lâm Chí Linh sinh quý tử đầu lòng tại Nhật Bản.

Sáng ngày 31/1, Siêu mẫu Lâm Chí Linh khiến cả showbiz vỡ oà khi chia sẻ thông tin cô đã hạ sinh mẹ tròn con vuông quý tử đầu lòng. Đadng chú ý là năm nay người đẹp họ Lâm đã 48 tuổi.

Trong bài đăng đầu tiên chia sẻ hình ảnh cánh tay nhỏ bé của tiểu quý tử, nàng siêu mẫu nghẹn ngào viết: "Cảm ơn con đã đến với gia đình này. Cuối cùng thì mẹ đã đợi được đến khoảnh khắc tiểu thiên sứ đến với gia đình mình rồi. Mẹ thật sự muốn chia sẻ niềm vui vô bờ bến này tới tất cả những ai mà mẹ yêu thương vào khoảng thời gian đầu năm đẹp đẽ này".

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Lâm Chí Linh sinh con đầu lòng ở tuổi 48 - Ảnh: Weibo nhân vật

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng gửi lời tới người hâm mộ của mình: "Cám ơn tất cả mọi người đã luôn chúc phúc và cổ vũ tôi suốt khoảng thời gian qua. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an và thật nhiều sức khoẻ, luôn giữ được sự lạc quan, tình yêu luôn ở bên cạnh chúng ta". Sau khi làng giải trí nhận được "tin vui" này, bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ đều gửi những lời chúc mừng, lời chúc phúc tới bà mẹ bỉm sữa.

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Trước đó, nàng siêu mẫu từng dính tin đồn có thai nhưng không lên tiếng phản hồi - Ảnh: Internet

Trước đó, tin đồn Lâm Chí Linh mang thai rộ lên trong làng giải trí xứ Đài nhiều ngày qua nhưng diễn viên không xác nhận. Cô hiện sống tại Nhật Bản cùng gia đình chồng, thi thoảng mới về Đại lục hay Đài Loan khi có công việc. Vài tháng gần đây, cô không lộ diện trước truyền thông. Chỉ đến khi sinh con đầu lòng, cô mới chia sẻ tin vui với khán giả.

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Lâm Chí Linh và chồng Akira - Ảnh: Internet

Lâm Chí Linh kết hôn với tài tử Akira kém 7 tuổi người Nhật vào năm 2019. Cặp đôi gặp nhau lần đầu năm 2011 khi cùng nhau hợp tác diễn chung trong 1 vở nhạc kịch. Thời điểm Lâm Chí Linh thông báo hôn sự, truyền thông và người xứ Trung vô cùng bất ngờ kèm nuối tiếc cho mối tình kéo dài 17 năm của Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc.

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