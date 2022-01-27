“Mỹ nhân 4000 năm” bị "team qua đường" bóc nhan sắc thật, đã thế còn bị khui lại chuyện khai gian chiều cao

Tuy nhiên, mới đây tấm ảnh chung khung hình của Cúc Tịnh Y và Quan Hiểu Đồng được một blogger có tên "Theo Chân Thần Tượng" khiến công chúng bất ngờ khi nhìn lại nhan sắc của nữ thần tượng có vẻ như không phải “đỉnh cao” như những bức ảnh được photoshop.

Luôn biến mình thành tâm điểm khi xuất hiện trước truyền thông trong những sự kiện lớn nhỏ, Cúc Tịnh Y luôn là cái tên được chú ý cả vể nhan sắc lẫn vóc dáng. Dù vướng phải vô số nghi vấn "dao kéo", không thể phủ nhận 1 điều rằng nữ diễn viên này hiện nay đang sở hữu visual “băng thanh ngọc khiết” nhất nhì Cbiz.

Nhan sắc của cô được nhận xét là khá nhạt nhòa, không mấy nổi trội và ăn ảnh. Bức ảnh cũ vô tình nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cân dân mạng về visual của Hoa đán 9X này. Nhiều người cho rằng, khó lòng có thể nhận ra Cúc Tịnh Y vì lối trang điểm không có gì ấn tượng, khác hẳn so với phong cách dày cộp phấn như bây giờ. Điều này cho thấy nhan sắc trước đây của nữ diễn viên chỉ dừng lại ở mức dễ thương, không long lanh như tưởng tượng.

Hiện tại, nữ diễn viên chuộng lối trang điểm đậm, các đường nét khuôn mặt cũng dễ dàng hơn

Các đường nét trên gương mặt của Cúc Tịnh Y trong bức ảnh cũ cũng bị netizen “soi” ra khá thô, không được thon gọn Vline như bây giờ, sống mũi hiện tại trở nên thẳng đuột và rõ rệt hơn, mắt to hơn, góc mặt và xương cằm thon hơn trông thấy. Quả thật hành trình tu sửa nhan sắc để xứng đáng với danh xưng “mỹ nhân 4000 năm có một” của Cúc Tịnh Y thật sự không dễ dàng gì.

Không chỉ bị “soi” nhan sắc, vóc dáng bé nhỏ cùng chiều cao của mỹ nhân 9X cũng bị netizen tố khai gian. Trước đây, Cúc Tịnh Y từng gây tranh cãi vì vấn đề chiều cao, thậm chí bị Cnet còn tố cô nàng khai gian trong hồ sơ Baike. Cụ thể, trên Baike, cô nàng công khai chiều cao là 1m59, tuy nhiên nhiều netizen khẳng định Cúc Tịnh Y chỉ cao khoảng 1m45.

Cúc Tịnh Y bị netizen tố khai gian chiều cao

Dễ dàng nhận thấy, khi đứng chung khung hình với Quan Hiểu Đồng, Cúc Tịnh Y trở nên lọt thỏm và càng trở nên “tí hon” hơn. Ngược lại, với chiều cao 1m72, Quan Hiểu Đồng chẳng thua kém gì dàn sao nam đứng kế bên.

Cúc Tịnh Y có vóc dáng nhỏ bé "lọt thỏm" khung hình

Cô chỉ cao hơn đạo diễn Quách Kính Minh một vài cm

Ngoài đời, Cúc Tịnh Y cũng bị “bóc mẽ” chiều cao và vóc dáng bé nhỏ đến ngỡ ngàng. Không sở hữu chiều cao lý tưởng đáng mơ ước, trên phim trường hay ngoài đời thực nàng Hoa đán 9X thường xuyên phải dùng giày độn để hỗ trợ. Thậm chí, trong một chương trình, khi đứng cạnh Quách Kính Minh cao 1m42, thì Cúc Tịnh Y chỉ nhỉnh hơn đạo diễn này một vài cm nên netizen đồng loạt khẳng định chiều cao thực sự của cô chỉ khoảng 1m45 là cùng.

Không sở hữu chiều cao lý tưởng, Cúc Tịnh Y phải thường xuyên nhờ đến giầy độn để hỗ trợ

Với nhan sắc đỉnh cao hiện tại không thể phủ nhận Cúc Tịnh Y đang là cái tên hót nhất nhì thuộc nhóm tiểu Hoa đán 9X của làng giải trí xứ Trung. Với diễn xuất ngày càng tiến bộ, cô nàng cũng thường là cái tên được nhiều nhà sản xuất “chọn mặt gửi vàng”.