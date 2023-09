"Tình cũ mỹ nam Lee Jun Ki" Jeon Hye Bin thông báo mang thai bé đầu tiên, hạnh phúc cùng chồng bác sĩ

Sau ba năm kết hôn cùng người chồng bác sĩ, mới đây cô nàng xinh đẹp Jeon Hye Bin cuối cùng cũng thông báo tin hỷ. Cô hiện mang thai được 3 tháng và đang trong quá trình dưỡng thai.

Vào ngày 7 tháng 4, công ty chủ quản của Jeon Hye Bin - Pan Stars Company cho biết: "Đúng là Jeon Hye Bin đang mang thai con đầu lòng sau 3 năm kết hôn, và cô ấy hiện đang trong giai đoạn đầu thai kỳ. Mọi người trong gia đình đều hạnh phúc, vì đó là bảo bối đầu tiên của cô ấy và chồng. Họ đã chờ đợi rất lâu. Hiện tại cô ấy đang tập trung dưỡng thai".

Jeon Hye Bin sinh năm 1983, ra mắt với tư cách là ca sĩ nhóm nhạc nữ LUV năm 2002. Sau khi nhóm nhạc tan rã, Jeon Hye Bin lấn sân đóng phim truyền hình, đầu tiên là phim Sang-doo của đài KBS2 năm 2003, rồi tới Let's go to school cùng Rain và nữ diễn viên Gong Hyo Jin. Cô còn quen mặt với khán giả thông qua loạt vai diễn trong Lại Là Em Oh Hae Young, Phát Súng Hận Thù, Ma Nữ Yoo Hae...

Cô cũng là người duy nhất công khai hẹn hò với Lee Jun Ki, cặp đôi công khai vào tháng 4/2017 nhưng đã chia tay 4 tháng sau đó.

Đến cuối năm 2019, nữ diễn viên kết hôn với 1 người ngoài ngành là một vị bác sĩ, hơn cô hai tuổi. Cặp đôi đã có một đám cưới hạnh phúc và ấm cúng tại Bali.

Theo AllKpop

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-cu-my-nam-lee-jun-ki-jeon-hye-bin-thong-bao-mang-thai-be-dau-tien-hanh-phuc-cung-chong-bac-si-460886.html