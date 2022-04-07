Sao nữ 'khoe vòng 3' phản cảm ở Hội An chính thức gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng: Hi vọng có cơ hội quay lại Việt Nam

Sao quốc tế 07/04/2022 10:49

Sau khi bị cộng đồng mạng Việt Nam lên án dữ dội, sao nữ người Malaysia đã gửi lời xin lỗi và xóa bỏ tất cả hình ảnh phản cảm trong chuyến du lịch ở Hội An.

Sao nữ này được biết đến là một 'siêu mẫu' khá nổi tiếng tại Malaysia, với lượt theo dõi khá cao từ cộng đồng mạng. Cô nàng thường xuyên đăng tải những hình ảnh hết sức gợi cảm trên trang cá nhân. Sau khi làm mạng xã hội 'dậy sóng' và lên tiếng chỉ trích dữ dội vì chụp ảnh 'khoe vòng 3', tại Hội An, trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam. Cô nàng đã nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng.

Trên trang cá nhân, tài khoản MS PUIYI chính thức gửi lời xin lỗi và gỡ bỏ tất cả hình ảnh phản cảm trươc đó. Cô nhận ra lỗi sai vì hành động thiếu tôn trọng và làm ảnh hưởng đến văn hóa truyền thống Việt: "Xin gửi lời chào tới các bạn ở Việt Nam! Bản thân tôi trước đó đã đăng một vài hình ảnh trong chuyến đi du lịch tới thành phố Hội An của Việt Nam. Vì sự ăn mặc không phù hợp làm ảnh hưởng đến cộng đồng mạng Việt Nam, tôi xin lỗi vì hành động của tôi và sự thiếu tôn trọng văn hóa truyền thống Việt Nam. Hiện tại tôi cũng đã xóa bỏ những hình ảnh này và thật sự muốn gửi lời xin lỗi của tôi tới tất cả mọi người".

Sao nữ 'khoe vòng 3' phản cảm ở Hội An chính thức gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng: Hi vọng có cơ hội quay lại Việt Nam - Ảnh 1
MS PUIYI chính thức gửi lời xin lỗi và gỡ bỏ tất cả hình ảnh phản cảm trươc đó - Ảnh:FBNV 

Bên cạnh đó, MS PUIYI mong mọi người chấp nhận lời xin lỗi và bỏ qua cho mình, đồng thời hi vọng có thể quay trở lại Việt nam một lần nữa vì cô rất yêu quý nơi này: "Tôi muốn nói với mọi người rằng tôi rất thích Việt Nam và hy vọng vẫn còn cơ hội để có thể quay trở lại Việt Nam du lịch, chắc chắn rằng tôi sẽ không để sự việc này xảy ra một lần nào nữa!".

Sao nữ 'khoe vòng 3' phản cảm ở Hội An chính thức gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng: Hi vọng có cơ hội quay lại Việt Nam - Ảnh 2
Nhiều người nhìn nhận rằng lời xin lỗi của cô là thật lòng nên chấp nhận và sẽ chào đón nữ du khách trở lại tham quan Việt Nam - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng của cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người đã đưa ra lời khuyên hữu ích cho cô, cần tìm hiểu kĩ văn hóa từng vùng miền trước khi đến tham quan, du lịch. Đồng thời, cộng đồng mạng chấp nhận lời xin lỗi chân thành của cô và sẵn sàng chào đón nữ siêu mẫu trở lại Việt Nam một lần nữa.

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