Sao nữ 'khoe vòng 3' phản cảm ở Hội An chính thức gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng: Hi vọng có cơ hội quay lại Việt Nam

Sao nữ này được biết đến là một 'siêu mẫu' khá nổi tiếng tại Malaysia, với lượt theo dõi khá cao từ cộng đồng mạng. Cô nàng thường xuyên đăng tải những hình ảnh hết sức gợi cảm trên trang cá nhân. Sau khi làm mạng xã hội 'dậy sóng' và lên tiếng chỉ trích dữ dội vì chụp ảnh 'khoe vòng 3', tại Hội An, trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam. Cô nàng đã nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng.

Trên trang cá nhân, tài khoản MS PUIYI chính thức gửi lời xin lỗi và gỡ bỏ tất cả hình ảnh phản cảm trươc đó. Cô nhận ra lỗi sai vì hành động thiếu tôn trọng và làm ảnh hưởng đến văn hóa truyền thống Việt: "Xin gửi lời chào tới các bạn ở Việt Nam! Bản thân tôi trước đó đã đăng một vài hình ảnh trong chuyến đi du lịch tới thành phố Hội An của Việt Nam. Vì sự ăn mặc không phù hợp làm ảnh hưởng đến cộng đồng mạng Việt Nam, tôi xin lỗi vì hành động của tôi và sự thiếu tôn trọng văn hóa truyền thống Việt Nam. Hiện tại tôi cũng đã xóa bỏ những hình ảnh này và thật sự muốn gửi lời xin lỗi của tôi tới tất cả mọi người".