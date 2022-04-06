Diễn xuất chắc tay nhưng 3 sao nữ này vẫn bị chê bai thậm tệ: Nguyên nhân đến từ những màn ‘họa mặt’ giả trân, bất chấp tuổi tác

Sao quốc tế 06/04/2022 22:43

Cùng điểm qua 3 màn hóa trang tệ nhất trong phim điện ảnh hoa ngữ.

Trần Kiều Ân

Diễn xuất chắc tay nhưng 3 sao nữ này vẫn bị chê bai thậm tệ: Nguyên nhân đến từ những màn ‘họa mặt’ giả trân, bất chấp tuổi tác - Ảnh 1

Trần Kiều Ân hóa trang lão bà còn tệ hơn giả làm thiếu nữ - Ảnh: Internet

Độc Cô Hoàng Hậu của Trần Kiều Ân không phải là một tác phẩm quá thành công khi bị so sánh nhiều với Độc Cô Thiên Hạ đã phát sóng trước đó. Trần Kiều Ân gặp nhiều vấn đề về tạo hình, khi cô quá già để đóng đạt vai diễn thiếu nữ, nhưng lại không đủ già để đóng Hoàng hậu lúc trung niên. Chính vì vậy, mà cô buộc phải hóa trang thành để bản thân phù hợp với đúng yêu cầu của bộ phim và cũng kể từ đây một trong những màn hóa trang thảm họa nhất đã được ra đời. Thậm chí, CĐM còn nhận định Trần Kiều Ân hóa trang lão bà còn tệ hơn giả làm thiếu nữ.

Angelababy

Diễn xuất chắc tay nhưng 3 sao nữ này vẫn bị chê bai thậm tệ: Nguyên nhân đến từ những màn ‘họa mặt’ giả trân, bất chấp tuổi tác - Ảnh 2
Hình ảnh AngelaBaby hóa trang thành quý bà khiến netizen chỉ còn biết phì cười - Ảnh: Internet

Diễn xuất trong Cô Phương Bất Tự Thưởng đã không hay và không gây được ấn tượng trong mắt công chúng. Ngoài ra, tạo hình của nữ diễn viên trong phim còn được hóa trang một cách thảm họa, không ít người khi chứng kiến tạo hình của cô trong bộ phim đã phải tá hỏa vì quá tệ.

Lưu Thi Thi

Diễn xuất chắc tay nhưng 3 sao nữ này vẫn bị chê bai thậm tệ: Nguyên nhân đến từ những màn ‘họa mặt’ giả trân, bất chấp tuổi tác - Ảnh 3
Lưu Thi Thi trong Tân Thập Tứ Nương - Ảnh: Internet

Trong Tân Thập Tứ Nương, Lưu Thi Thi có cảnh bị hóa già nua với mái tóc bạc trắng. Dẫu vậy, cô có lẽ là bà lão đẹp nhất màn ảnh khi khuôn mặt vẫn cực kì trẻ trung. Nhiều ý kiến vẫn bênh vực người đẹp, cho rằng cô đóng vai một yêu quái thì không bị lão hóa gương mặt cũng không có gì là khó hiểu.

 

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Từ khóa:   Angela Baby Lưu Thi Thi Trần Kiều Ân Sao Hoa ngữ hẹn hò Cbiz

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