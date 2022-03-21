Hậu ly hôn với Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh bật khóc nức nở, hối hận vì đã chọn nhầm người?

Sao quốc tế 21/03/2022 11:00

Huỳnh Hiểu Minh giờ đây lại đau khổ đến mức bật khóc nức nở, ẩn ý 1 câu sâu cay về vợ cũ sau hơn 1 tháng ly hôn.

Sau hơn 1 tháng sau tuyên bố ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh Angela Baby liên tục có nhiều động thái đáng chú ý. Trong khi Baby vui vẻ tận hưởng cuộc sống độc thân thì tài tử họ Huỳnh có phần buồn bã, lặng lẽ hơn. Hiện giờ, nam diễn viên đang dồn tâm trí và thời gian của mình cho bộ phim mới.

Song, mới đây, thông tin Huỳnh Hiểu Minh bất ổn sau ly hôn khiến dân tình vô cùng tò mò và bàn tán xôn xao sau một thời gian ly hôn với Angela Baby.

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Huỳnh Hiểu Minh bật khóc nức nở vừa nói với người nhà rằng bản thân đã chọn nhầm người - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, một nguồn tin thân cận cho biết nam diễn viên hiện đang trong tâm trạng vô cùng đau khổ, anh thậm chí còn không kiềm chế được cảm xúc vừa bật khóc nức nở vừa nói với người nhà rằng bản thân đã chọn nhầm người. Người nhà an ủi anh và khuyên nhủ: "Hãy tìm người khác".

Trái ngược với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby không bộc lộ cảm xúc gì sau khi ly hôn người chồng nổi tiếng. Nữ diễn viên tập trung vào công việc, liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn và tích cực tham gia vào nhiều dự án phim mới. Mỹ nhân 8x giờ đây đã hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của chồng cũ, thậm chí còn tỏa sáng hơn anh khi được đánh giá cao cả về nhan sắc lẫn tinh thần giải trí cao.

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Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby - Ảnh: Internet

Trước đó, cặp đôi Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh khiến làng giải trí châu Á chấn động khi tuyên bố ly hôn vào ngày 28/1/2022. Nhiều người hâm mộ cảm thấy nuối tiếc vì 2 minh tinh đình đám chẳng thể giữ trọn vẹn lời thề cùng ở bên nhau tới đầu bạc răng long, thay vào đó lại là quyết định đường ai nấy đi.

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