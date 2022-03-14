Không phải Angalebaby hay Triệu Vy, đây mới chính là mỹ nhân mà Huỳnh Hiểu Minh nhớ mãi không quên

Sao quốc tế 14/03/2022 05:01

Huỳnh Hiểu Minh đã đặt bức hình chụp chung cùng Lưu Diệc Phi treo ở vị trí trang trọng trong nhà khiến ai nấy khó hiểu.

Huỳnh Hiểu Minh hiện đã trở về cuộc sống của quý ông độc thân sang chảnh sau khi ly hôn với Angela Baby. Chỉ trong thời gian ngắn, nam diễn viên vướng liền 2 tin đồn hẹn hò với một hotgirl và nữ diễn viên Tưởng Hân. Tuy nhiên, cả hai mĩ nhân này đều lên tiếng phủ nhận thay cho chàng Dương Quá.

Mới đây nhất, dân tình được một phen xôn xao vì một bức ảnh tưởng chừng vô cùng bình thường do chính Huỳnh Hiểu Minh đăng tải. Cụ thể, vào ngày 8/3, Huỳnh Hiểu Minh đã chia sẻ tấm hình chụp mẹ ruột cùng lời nhắn: "Nữ thần trong lòng con, chúc mừng ngày Phụ nữ". Các thánh soi đã phát hiện ra chi tiết bất thường chính là bức tranh lớn treo trên tường chính là hình ảnh anh và Lưu Diệc Phi trong bộ phim Thần điêu đại hiệp cách đây 15 năm.

Không phải Angalebaby hay Triệu Vy, đây mới chính là mỹ nhân mà Huỳnh Hiểu Minh nhớ mãi không quên - Ảnh 1
Không phải Angalebaby hay Triệu Vy, đây mới chính là mỹ nhân mà Huỳnh Hiểu Minh nhớ mãi không quên - Ảnh 2
Không phải Angalebaby hay Triệu Vy, đây mới chính là mỹ nhân mà Huỳnh Hiểu Minh nhớ mãi không quên - Ảnh 3 

Không phải Angalebaby hay Triệu Vy, đây mới chính là mỹ nhân mà Huỳnh Hiểu Minh nhớ mãi không quên - Ảnh 4

Huỳnh Hiểu Minh đặt bức ảnh chụp cùng Lưu Diệc Phi khi tham gia Thần điều đại hiệp ở vị trí trung tâm của nhà mình 

Từ đó, nhiều người đặt câu hỏi rằng: Phải chăng Huỳnh Hiểu Minh luôn dành tình cảm sâu đậm cho "Thần tiên tỷ tỷ" suốt bao năm qua. Nhân dịp này, Cnet cùng nhau chia sẻ loạt khung hình đẹp đến xao xuyến của chàng Quá Nhi và Cô Cô ngoài đời thực.

Không phải Angalebaby hay Triệu Vy, đây mới chính là mỹ nhân mà Huỳnh Hiểu Minh nhớ mãi không quên - Ảnh 5
Không phải Angalebaby hay Triệu Vy, đây mới chính là mỹ nhân mà Huỳnh Hiểu Minh nhớ mãi không quên - Ảnh 6

Không phải Angalebaby hay Triệu Vy, đây mới chính là mỹ nhân mà Huỳnh Hiểu Minh nhớ mãi không quên - Ảnh 7

Quá Nhi và Cô Cô ngoài đời 

 

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Mới đây, vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ vướng tin đồn hẹn hò với người mới.

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