Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby hẹn hò bí mật với đại gia ở Thượng Hải?

Vào chiều tối ngày 7/3, cư dân mạng xứ Trung chia sẻ và bàn tán xôn xao tin đồn hẹn hò của Angela Baby với 1 người đàn ông bí ẩn ở Thượng Hải. Cụ thể, trang Sina thông tin vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh đang trong mối quan hệ lãng mạn với một doanh nhân. Cô vừa có buổi hẹn hò bí mật với bạn trai mới ở ngoại ô thành phố Thượng Hải. Sau cuộc hẹn với đại gia, nữ nghệ sĩ đã bị cách ly y tế. Ngay lập tức, dân tình đều vô cùng bất ngờ và đặt câu hỏi người đàn ông bí ẩn đó là ai.

Tuy nhiên, thông qua trang Weibo chính thức, đại diện của Angelababy lên tiếng phủ nhận thông tin trên. "Ngừng đồn thổi, bớt tung tin sai sự thật", quản lý của nữ diễn viên viết.