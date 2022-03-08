Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby hẹn hò bí mật với đại gia ở Thượng Hải?

Sao quốc tế 08/03/2022 20:02

Mới đây, vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ vướng tin đồn hẹn hò với người mới.

Vào chiều tối ngày 7/3, cư dân mạng xứ Trung chia sẻ và bàn tán xôn xao tin đồn hẹn hò của Angela Baby với 1 người đàn ông bí ẩn ở Thượng Hải. Cụ thể, trang Sina thông tin vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh đang trong mối quan hệ lãng mạn với một doanh nhân. Cô vừa có buổi hẹn hò bí mật với bạn trai mới ở ngoại ô thành phố Thượng Hải. Sau cuộc hẹn với đại gia, nữ nghệ sĩ đã bị cách ly y tế. Ngay lập tức, dân tình đều vô cùng bất ngờ và đặt câu hỏi người đàn ông bí ẩn đó là ai.

Tuy nhiên, thông qua trang Weibo chính thức, đại diện của Angelababy lên tiếng phủ nhận thông tin trên. "Ngừng đồn thổi, bớt tung tin sai sự thật", quản lý của nữ diễn viên viết.

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Angela Baby đáp trả khéo léo tin đồn hẹn hò đại gia và bị cách ly - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Angela Baby cũng có màn đáp trả khéo léo khi đăng tải tấm hình chụp tự sướng cùng dòng nhắn: "Tôi vẫn đang chăm chỉ đi làm nè, mọi người đã tan làm chưa thế?".

Ngoài ra, người hâm mộ của nữ diễn viên cũng đã chia sẻ hình ảnh mới nhất của Baby tại phim trường. Tâm trạng của nữ diễn viên khá thoải mái và vui vẻ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tin đồn trên mạng xã hội. Đây cũng chính là bằng chứng đập tan tin đồn hẹn hò với đại gia tại Thượng Hải mà cư dân mạng lan truyền rầm rộ.

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Hình ảnh nữ diễn viên do người hâm mộ chia sẻ - Ảnh: Internet
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Vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với 4 bộ phim trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Trước đó, Angela Baby thông báo kết thúc cuộc hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh vào ngày 28/1. Sau đổ vỡ tình cảm, cô tập trung vào công việc, và chăm sóc con trai Tiểu Hải Miên. Nữ diễn viên hiện quay hình tác phẩm "Hồi ức chạng vạng" cùng với nam thần Nhậm Gia Luân. Chưa kể, nữ diễn viên cũng sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với 4 bộ phim với các dạng vai và đề tài khác nhau gồm "Mạn ảnh tầm tung", "Trần duyên", "Dáng vẻ nên có của tình yêu", "Phong khởi Lũng Tây".

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