Tần Lam - mỹ nhân 'lụy tình' bậc nhất Hoa ngữ, từ bỏ sự nghiệp vì Huỳnh Hiểu Minh, suýt chút phá sản vì gã bạn trai bội bạc

Sau vai diễn Tri Họa trong Hoàn Châu Cách Cách 3 vào năm 2022, Tần Lam trở thành một trong những gương mặt sáng giá nhất thời bấy giờ bên cạnh Huỳnh Hiểu Minh cũng đóng trong bộ phim này. Sau này, trong lần tham gia vào tác phẩm Long Phiếu, cô dần trở nên thân thiết với người đồng nghiệp Huỳnh "giáo chủ" và cả hai đi đến chuyện yêu đương.

Diễn viên Tần Lam hiện tại là một trong những sao nữ có địa vị thuộc hàng top showbiz Trung Quốc với khối tài sản kếch xù cùng bề dày kinh nghiệm diễn xuất. Tuy nhiên, trong quá khứ bông hoa xinh đẹp này từng bất chấp tất cả vì người mình yêu, đến khi người đó quay lưng bội bạc rồi ôm đau đớn một mình.

Tuy nhiên, Tần Lam lúc này đã quá lún sâu vào chuyện yêu đương, khi Huỳnh Hiểu Minh bị tai nạn tại phim trường, cô quyết chi mạnh 10 triệu NDT, hủy toàn bộ lịch quay và đến bên người yêu để chăm sóc ngày đêm. Động thái này của cô đã khiến công ty quản lý "giận tím người", cô cũng để mất đi nhiều tài nguyên giải trí , sự nghiệp gần như lụi bại.

Thời điểm đó, Tần Lam là một ngôi sao trẻ đang lên, công ty của cô lại không hề muốn người đẹp vì chuyện hôn nhân mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp nên trong hợp đồng có điều khoản nếu nữ diễn viên yêu đương thì phải chịu đền bù tổn thất cho công ty số tiền 10 triệu NDT (khoảng 35 tỷ VNĐ). Vì vậy, dù cho tin tức cô và Huỳnh Hiểu Minh bên nhau đã đầy tràn mặt báo thì cô vẫn một mực phủ nhận.

Sau này Huỳnh Hiểu Minh có hồi phục và quay trở lại đóng phim, nhiều khán giả đã mong chờ một kết cục tốt đẹp cho chuyện tình này, nhưng cuối cùng lại khác. Dù cho cả hai đã ra mắt gia đình hai bên nhưng vì thói trăng hoa nổi tiếng của nam tài tử họ Huỳnh, trong quá trình quay Lộc Đỉnh Ký (2006), anh đã vướng phải rất nhiều tin đồn phim giả tình thật với nhiều nữ diễn viên như Lý Phi Nhi, Ứng Thải Nhi, Lưu Vân,… khiến cho Tần Lam cảm nhận rõ sự bất an trong mối quan hệ này và cuối cùng hai người chia tay sau 3 năm bên nhau.

Tần Lam mất 3 năm để quên đi Huỳnh Hiểu Minh

Sau khi chia tay nhau, Huỳnh Hiểu Minh lập tức công khai người tình mới là Lý Phi Nhi, trong khi Tần Lam chịu sự cô đơn đến 3 năm sau. Ngoài ra, sự nghiệp của cô cũng sa sút đáng kể, khó trở lại thời hoàng kim.

Vào năm 2009, lưới tình lại "bắt trọn" Tần Lam một lần nữa. Khi cô tham gia vào tác phẩm điện ảnh Nam Kinh! Nam Kinh!, nữ diễn viên đã đem lòng mến mộ đạo diễn Lục Xuyên. Để nhận dự án này, Tần Lam bất chấp chi ra 300.000 NDT để đền bù hợp đồng cho một bộ phim khác mà cô đang quay, thậm chí chấp nhận việc diễn không cát-xê trong phim của Lục Xuyên. Hành động này của Tần Lam đã chạm đến trái tim của vị đạo diễn nổi tiếng và cả hai cũng trở thành một đôi kể từ thời điểm đó.

Lục Xuyên từng tuyên bố sẽ cưới Tần Lam nhưng lại chẳng thể giữ lời

Không những vậy, trong quá trình quay Nam Kinh! Nam Kinh!, do vấn đề kinh phí đè nặng lên Lục Xuyên, Tần Lam đã dùng hết tiền tiết kiệm của mình, còn vay mượn thêm bạn bè để giúp đỡ cho anh. Ngoài ra, cô còn quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong nhà Lục Xuyên từ dọn dẹp nhà cửa đến chăm sóc người ốm cô cũng không nề hà gì, khiến cho Lục Xuyên vô cùng cảm động.

Vì quá cảm động với những gì Tần Lam đã làm, trong buổi họp báo của bộ phim Vương Thịnh Yến, Lục Xuyên tuyên bố rằng anh sẽ cưới Tần Lam nếu doanh thu phòng vé vượt mốc 300 triệu NDT. Tuy vậy, vào tháng 7/2013, Tần Lam cũng đau buồn chia sẻ cô đã kết thúc đoạn tình cảm 5 năm này, nhiều người cho rằng, quyết định này được đưa ra sau quá nhiều lần vị đạo diễn kia dính tin đồn qua lại cùng các minh tinh xinh đẹp khác.

Tần Lam chia tay Lục Xuyên dù cho cả hai đã trải quan đoạn tình cảm dài tới 5 năm

Ở thời điểm hiện tại, Tần Lam cũng là một cái tên vô cùng sáng giá trong nền phim ảnh Trung Hoa, đặc biệt là sau sự thành công của "bom tấn" cung đấu Diên Hy Công Lược. Tuy luôn xuất hiện một mình tại các sự kiện lớn nhỏ và cũng chưa từng công khai yêu thêm một ai, nhưng nữ diễn viên vẫn vô cùng độc lập và tự tin.