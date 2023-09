Yeri (Red Velvet) khoe body cực phẩm, đường cong hoàn hảo trái ngược với gương mặt búp bê xinh xắn

Yeri (Red Velvet) đã tiết lộ những hình ảnh hậu trường trong lần comeback của cô ấy cùng nhóm. Cô nàng tự tin khoe thân hình mảnh mai, thanh thoát cùng gương mặt xinh xắn tựa thiên thần trong loạt ảnh này.

Yeri đã đăng một vài bức ảnh lên Instagram cá nhân cùng với dòng trạng thái: "Feel My Rhythm, I love you".

Các bức ảnh được đăng tải là ảnh của Yeri trong đợt comeback vừa qua cùng Red Velvet.

Yeri khoe vẻ quyến rũ trong nhiều bộ trang phục khác nhau. Đặc biệt, cô khiến cư dân mạng chú ý với đường nét cơ thể đẹp như tượng tạc cùng nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ.



Được biết, mini-album mới của Red Velvet "The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm", phát hành vào ngày 21 tháng 3, không chỉ đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước mà còn lọt vào Bảng xếp hạng iTunes Top Album trên toàn thế giới. Lần comeback này của nhóm nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt, chiếm vị trí số 1 tại 38 khu vực và Bảng xếp hạng album nhạc số QQ Music của Trung Quốc.



Bài hát chủ đề "Feel My Rhythm" là một bài hát dance pop có giai điệu tinh tế, mạnh mẽ, khiến khán giả càng nghe càng nghiện.

Theo Maeil Economy

Ahn Hyo Seop trải lòng tha thiết ở tập cuối Hẹn hò chốn công sở, bố mẹ vợ nào từ chối cho nổi Nhân vật Kang Tae Moo do Ahn Hyo Seop thủ vai đã có những lời nói thể hiện tình cảm chân thành của anh với cô bạn gái Shin Ha Ri.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/yeri-red-velvet-khoe-body-cuc-pham-duong-cong-hoan-hao-trai-nguoc-voi-guong-mat-bup-be-xinh-xan-460572.html