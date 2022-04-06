Top 35 bộ phim Hoa ngữ hay nhất: "Trần tình lệnh", "Hương mật tựa khói sương" đủ mặt vẫn out top đầu, đứng quá xa những cái tên "đối thủ" này

Sao quốc tế 06/04/2022 05:44

Mới đây, danh sách top 35 bộ phim Hoa ngữ hay nhất do Douban bình chọn đã thu hút sự chú ý của “con dân mọt phim hoa ngữ”. Những bộ phim này tạo độ hot và có tiếng vang lớn đối với khán giả Đại Lục lẫn quốc tế.

Vượt mặt những đối thủ nặng ký "Trần Tình Lệnh" và "Hương mật tựa khói sương", top 3 đầu bảng phải kể đến "Hậu cung Chân Hoàn Truyện", "Tiên kiếm kỳ hiệp", "Lang nha bảng" với điểm số ấn tượng lên đến 9.4 điểm.

Top 35 bộ phim Hoa ngữ hay nhất: 'Trần tình lệnh', 'Hương mật tựa khói sương' đủ mặt vẫn out top đầu, đứng quá xa những cái tên 'đối thủ' này - Ảnh 1
BXH được Douban đề cử 

"Lang Nha Bảng" đứng đầu danh sách được phát sóng vào năm 2015, tính đến nay đã 7 năm, nhưng vẫn là bộ phim đáng xem nhất trong thập kỷ nhờ nội dung có chiều sâu, tình tiết cân não, cùng với đó là sự tham gia của dàn diễn viên thực lực Hồ Ca, Lưu Đào, Vương Khải, Ngô Lỗi...Kết buồn của nhân vật Mai Trường Tô (Hồ Ca) vẫn còn để lại nhiều nỗi buồn cho khán giả mỗi khi nhắc đến.

Top 35 bộ phim Hoa ngữ hay nhất: 'Trần tình lệnh', 'Hương mật tựa khói sương' đủ mặt vẫn out top đầu, đứng quá xa những cái tên 'đối thủ' này - Ảnh 2
Lang Nha Bảng đứng đầu BXH 

Hai bộ phim khác của “Hồ Ca” là "Tiên kiếm kỳ hiệp 1", "Tiên kiếm kỳ hiệp 3" cũng góp mặt trong Top 10 danh sách bình chọn lần này. 

Bộ phim "Khánh dư niên" của Trương Nhược Quân, Tiêu Chiến và Lý Thấm xếp ở vị trí 11. Dù chỉ là vai phụ, không xuất hiện quá nhiều, nhưng vai diễn Ngôn Băng Vân do Tiêu Chiến thủ vai vẫn để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Theo một số nguồn tin, Khánh dư niên sắp tới sẽ khởi quay phần 2, nhưng khả năng Tiêu Chiến xuất hiện trong bộ phim này dường như bằng không.

Top 35 bộ phim Hoa ngữ hay nhất: 'Trần tình lệnh', 'Hương mật tựa khói sương' đủ mặt vẫn out top đầu, đứng quá xa những cái tên 'đối thủ' này - Ảnh 3
Khánh dư niên xếp ở vị trí 11 

Sự góp mặt của bộ phim đam mỹ "Trần tình lệnh" cũng là một điểm nhấn ấn tượng với vị trí thứ 16. Lên sóng năm 2019, nhờ tạo được vang lớn với lượng view khủng, phim không chỉ giúp hai diễn viên chính là Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến có cơ hội chuyển mình, trở thành đỉnh lưu hàng đầu trong giới, mà còn giúp Tencent thu về bộn tiền. 

Top 35 bộ phim Hoa ngữ hay nhất: 'Trần tình lệnh', 'Hương mật tựa khói sương' đủ mặt vẫn out top đầu, đứng quá xa những cái tên 'đối thủ' này - Ảnh 4
Trần tình lệnh đứng vị trí 16 

“Hương mật tựa khói sương” của Dương Tử, Đặng Luân từng gây cơn sốt toàn châu Á bất ngờ đứng thứ 19. Bộ phim đưa tên tuổi Đặng Luân, Dương Tử trở thành sao được săn đón của những bộ phim đình đám và những nhãn hàng quảng cáo lớn.

Top 35 bộ phim Hoa ngữ hay nhất: 'Trần tình lệnh', 'Hương mật tựa khói sương' đủ mặt vẫn out top đầu, đứng quá xa những cái tên 'đối thủ' này - Ảnh 5
Hương mật tựa khói sương xếp thứ 19 trong BXH 

“Minh Lan truyện” của Triệu Lệ Dĩnh khiêm tốn ở vị trí 26, “Đông Cung” của Bành Tiểu Nhiễm, Trần Tinh Húc và "Cẩm y chi hạ" của Nhậm Gia Luân, Đàm Tùng Vận lần lượt xếp hạng 33, 34.  Điều gây tiếc nuối cho vị trí cuối bảng là “Như Ý truyện”, một bộ phim từng gây vấn vương trong lòng khán giả một thời gian dài.

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Từ khóa:   sao hoa ngữ sao quốc tế BXH douban Hương mật tựa khói sương Phim Hoa ngữ

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