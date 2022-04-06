Hãy quên một Guk Yeon Soo xinh đẹp nhẹ nhàng trong Our Beloved Summer đi, Kim Da Mi trở lại cực "cool ngầu", bá đạo trong loạt ảnh mới

Là một nàng "tắc kè hoa" xinh đẹp, khả năng thiên biến vạn hóa tuyệt vời, Kim Da Mi hiện đang là một trong số những diễn viên mới nổi được cư dân mạng săn đón nhất. Mới đây, cô nàng tung ra hình ảnh mới cực ngầu khiến fan đứng ngồi không yên.

Sau khi bộ phim "Our Beloved Summer", mới đây Kim Da Mi xuất hiện với ngoại hình xinh đẹp, trẻ trung trong buổi chụp ảnh cho studio TOMBOY & JOB KOREA.

Trong những bức ảnh được đăng tải, Kim Da Mi tỏa ra khí chất thanh lịch, trưởng thành khác hẳn với hình tượng dịu dàng trong bộ phim gần đây của cô nàng.

Cô nàng biến tấu nhiều kiểu tóc theo từng concept khác nhau, chẳng hạn như buộc cao, để mái hay vuốt tóc cực cool trong bộ vest sang trọng. Ngoài ra, một vài bức ảnh cô nàng mặc chiếc áo khoác denim và quần tây với biểu cảm mơ màng khiến fan không khỏi "rung rinh".

Kim Da-mi gần đây được chọn làm người mẫu độc quyền cho studio thương hiệu nổi tiếng Tomboy, chứng tỏ sức ảnh hưởng cực khủng của cô.

Kim Da Mi tạo được tiếng vang lớn ở cả 2 địa hạt là điện ảnh và truyền hình. Cô gây ấn tượng mạnh mẽ bởi lối diễn bằng mắt cực kỳ xuất thần và sự xả thân cho vai diễn của mình. Với 3 tác phẩm đình đám nhất là Sát Thủ Nhân Tạo, Tầng Lớp Itaewon, Our Belover Summer, Kim Da Mi cho thấy sự biến hóa linh hoạt trong diễn xuất, bất kể dạng vai nào cũng có thể cân đẹp.

Theo YTN

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hay-quen-mot-guk-yeon-soo-xinh-dep-nhe-nhang-trong-our-beloved-summer-di-kim-da-mi-tro-lai-cuc-cool-ngau-ba-dao-trong-loat-anh-moi-460601.html