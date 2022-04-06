Rosé (BLACKPINK) khoe đường cong hoàn hảo, nhan sắc cực phẩm nổi bật trên tạp chí thời trang hàng đầu Hàn Quốc

Sao quốc tế 06/04/2022 11:00

Sở hữu thân hình hoàn hảo cùng số đo 3 vòng chuẩn không cần chỉnh, mới đây Rosé khiến cư dân mạng rung rinh với những bức ảnh khoe vẻ đẹp xinh xắn, đầy cuốn hút của mình.

Tạp chí thời trang Vogue Korea vừa qua đã đăng những bức ảnh do Rosé làm người mẫu lên Instagram chính thức. 
Rosé (BLACKPINK) khoe đường cong hoàn hảo, nhan sắc cực phẩm nổi bật trên tạp chí thời trang hàng đầu Hàn Quốc - Ảnh 1

Trong bộ ảnh, Rosé không chỉ cho thấy tỷ lệ hoàn hảo bộ trong bộ trang phục để lộ vòng eo thon thả mà còn gây chú ý với thân hình mảnh mai, không chút mỡ thừa, khiến cô nàng trông giống như búp bê Barbie.

Rosé (BLACKPINK) khoe đường cong hoàn hảo, nhan sắc cực phẩm nổi bật trên tạp chí thời trang hàng đầu Hàn Quốc - Ảnh 2

Rosé (BLACKPINK) khoe đường cong hoàn hảo, nhan sắc cực phẩm nổi bật trên tạp chí thời trang hàng đầu Hàn Quốc - Ảnh 3

Rosé, tên thật là Park Chae Young, sinh ngày 11/2/1997, là nữ idol người New Zealand gốc Hàn. Cùng với Lisa, cô là thành viên ít tuổi nhất của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đình đám thế giới BLACKPINK.

Rosé (BLACKPINK) khoe đường cong hoàn hảo, nhan sắc cực phẩm nổi bật trên tạp chí thời trang hàng đầu Hàn Quốc - Ảnh 4

Một trong những ưu điểm của Rosé là làn da trắng đến mức bật tone. Cô trắng đều từ da mặt đến da cổ. Các chuyên gia thẩm mỹ nhận định, chiếc cằm của Rosé có độ dài và dáng V-line hoàn hảo. Khi cười, Rosé sẽ lộ ra đôi gò má cao nhưng tròn đầy. Ngoài ra, cũng từng có rất nhiều fan thắc mắc số đo vòng eo của Rosé là bao nhiêu và cô đã công bố vòng eo của mình là 60cm. Dù thế, netizen vẫn tin rằng số đo thực còn thấp hơn thế.

Theo DongA 

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