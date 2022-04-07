1. Hà Tuệ gần đây đã bắt đầu đi chọn váy cưới để kết hôn.

2. Lý Gia Kỳ livestream đỉnh điểm có tháng anh ấy kiếm được hơn 60 triệu nhân dân tệ, nhiều hơn nhiều so với nghệ sĩ. Hiện tại sau khi đã chấn chỉnh, lợi nhuận tháng trước của anh ấy là hơn 9 triệu nhân dân tệ.

3. Hiện tại Viên Băng Nghiên đã phát triển ổn, tuy không có nhiều tác phẩm lớn nhưng ít nhất cũng không thiếu phim truyền hình. Bộ phim "Bảy Đêm Tuyết" đàm phán với cô ấy và La Nhất Châu.

4. Sau khi ly hôn, tài nguyên của Ngô Thiến không tệ, cô ấy vẫn luôn đóng phim. Nhưng chồng cũ của cô ấy thậm chí còn không thể lấy được một vai diễn.

5. Lộc Hàm đã cầu hôn Quan Hiểu Đồng nhưng cô ấy vẫn chưa có kế hoạch kết hôn, cô ấy cảm thấy mình vẫn còn trẻ.

6. Phim tiếp theo của Vương Nhất Bác nhiều khả năng sẽ hợp tác với Tôn Thiên.

7. Bộ phim mới mà Cúc Tịnh Y đang đàm phán gần đây là một bộ phim song nữ chủ.

8. La Vân Hi bị thiếu máu và hạ đường huyết nghiêm trọng, vì vậy trợ lý của anh ấy sẽ mang theo socola bên cạnh.

9. Bây giờ con đường âm nhạc không dễ dàng như phim ảnh, bản thân Vương Nguyên vẫn luôn muốn kiên trì với nó. Cậu ấy chỉ có thể vừa đóng phim vừa phát triển âm nhạc.

10. Angela Baby đem nhân mạch ở Cảng Khuyên của mình giới thiệu cho Ngu Thư Hân.

11. Phim Thả Thí Thiên Hạ sắp lên sóng, đoàn đội Dương Dương chủ động tìm đến đoàn đội Triệu Lộ Tư bàn bạc không xào couple, nếu làm trái sẽ bồi thường tiền.

12. Tiểu Long Nữ từ sau khi kết hôn liền không quay cảnh hôn, nhưng có một lần cùng lão hoàng đế quay cảnh bị cưỡng hôn, nàng dùng hai bình nước khoáng súc miệng.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.