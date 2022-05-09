Jana Kramer, Sharna Burgess và nhiều ngôi sao khác kỷ niệm ngày của mẹ như thế nào?

Sao quốc tế 09/05/2022 17:29

Một 'ngày của mẹ' đáng nhớ! Jana Kramer, Sharna Burgess và nhiều ngôi sao khác đã bắt đầu ngày kỷ niệm của họ với những đứa con nhỏ của họ.

Jana Kramer, Sharna Burgess và nhiều ngôi sao khác kỷ niệm ngày của mẹ như thế nào? - Ảnh 1

"Trở thành mẹ là một niềm hạnh phúc của cuộc đời tôi", nữ ca sĩ 38 tuổi "I Got the Boy" - người có chung con gái Joie, 6 tuổi và con trai Jace 3 tuổi với chồng cũ, Mike Caussin - viết trên Instagram vào Chủ nhật, ngày 8 tháng 5, cùng với một bức ảnh tự chụp với các con của cô ấy và chụp nhanh tấm thiệp tự làm tặng cho cô. "Chúc mừng ngày của mẹ tới tất cả những người mẹ ngoài kia và đặc biệt là mẹ của con. Cảm ơn vì đã chỉ đường cho con".

Cựu diễn viên One Tree Hill đã chú thích vào story của mình trên Instagram rằng cô rất "may mắn" vì được làm mẹ của Jolie và Jace trước khi cả nhà đến buỗi lễ tại nhà thờ

Về phần cô, nữ ca sĩ 36 tuổi Dancing withe the Stars đang tổ thức kỷ niệm Ngày của mẹ đầu tiên khi cô đang mang thai.

"Tình yêu của tôi, anh là một người đàn ông tuyệt vời nhất, người cha tuyệt vời nhất và là người bạn đời vô cùng yêu thương", Burgess chia sẻ thông qua Story của cô vào ngày Chủ nhật, khoe món quà mà bạn trai đã tặng cho cô. "Cảm ơn vì đã chiều chuộng tôi hôm nay và mỗi ngày".

Vũ công khiêu vũ và cựu diễn viên Beverly Hills, 48 tuổi, thông bào rằng vào tháng Hai rằng họ đang mong đợi đứa con đầu lòng của họ, đứa thứ 5 của anh ấy (Green có chung con Kassius - 20 tuổi với vợ cũ Vanessa Marcil và Noah - 9 tuổi, Bodhi - 8 tuổi và Journey - 5 tuổi với vợ cũ Megan Fox).

"Mặc dù chúng tôi cảm thấy như đã dành cả cuộc đời cho nhau, nhưng đó vẫn là một dòng thời gian khoảng thời gian chúng tôi nghĩ", Burgess độc quyền nói với US Weekly vào tháng 3 về phản ứng "tuyệt vời" của cô và các con anh trước cái bụng ngày càng lớn của cô. "Chúng tôi có lẽ đã đi trước một năm so với những gì chúng tôi đang nói, hưng anh ấy rất phấn khích khi biết tôi muốn điều này đến mức nào."

Kourney Kardashian cũng cảm thấy tình yêu vào Chủ nhật khi vị hôn phu của cô, Travis Barker đã lấp đầy sảnh trên lầu bằng màn trang trí hoa công phu.

Ngôi sao nhà Kardashian, 43 tuổi, và tay trống Blink-182, 46 tuổi, đính hôn vào tháng 10 năm 2021 và họ hy vọng gia đình mình sẽ có thêm thành viên mới.

"Cả hai đứa con của họ đều rất hào hứng với khả năng  có thêm một anh chị em", một nguồn tin độc quyền nói với US vào tháng trước, đề cập ba đứa con của Kardashian - Mason, 12 tuổi, Penelope, 9 tuối và Regin, 7 tuổi, người mà cô chia sẻ với Scott Disick - và Barker - Ladon, 18 tuổi và Alabama, 16 tuổi, người mà anh đang nuôi chung con với Shanna Moakler. (Barker cũng là cha của Atiana Dela Hoya, 23 tuổi, là con gái của cựu nũ hoàng cuộc thi Oscar De La Hoya.)

Người sáng lập Barker Wellness cũng đã gửi một lời mời gọi hoa huệ ngọt ngào đến mẹ vợ tương lai của mình, Kris Jenner, cho kỳ nghỉ.

“Cảm ơn @travisbarker !! Yêu bạn, ”người sáng lập Safely, 66 tuổi, nói qua Instagram Story.

Jana Kramer, Sharna Burgess và nhiều ngôi sao khác kỷ niệm ngày của mẹ như thế nào? - Ảnh 2

 Olivia Munn

"Cảm ơn @johnmulaney vì biết rằng tất cả những gì tôi muốn cho Ngày của Mẹ là một xô thịt gà, một hộp bánh quy và để anh ấy đảm đương tất cả nhiệm vụ ngủ trưa hôm nay", Munn chú thích một số khoảnh khắc cô ấy đang ăn bữa ăn rất được mong đợi của mình qua Instagram. Đây là Ngày của Mẹ đầu tiên của cô kể từ khi sinh con trai Malcolm vào cuối năm 2021.

Jana Kramer, Sharna Burgess và nhiều ngôi sao khác kỷ niệm ngày của mẹ như thế nào? - Ảnh 3

 Odette Annable

Sau khi công khai việc mang thai, bà mẹ này đã cùng đại gia đình đi tắm hồ bơi. Sau đó, chồng Dave Annable và con gái Charlie, 6 tuổi, đi bắt bướm cùng cô.

Jana Kramer, Sharna Burgess và nhiều ngôi sao khác kỷ niệm ngày của mẹ như thế nào? - Ảnh 4

 Jana Kramer

Jolie và Jace làm thiệp và tô màu 'ngọt ngào' cho ca sĩ nhạc đồng quê.

Jana Kramer, Sharna Burgess và nhiều ngôi sao khác kỷ niệm ngày của mẹ như thế nào? - Ảnh 5

 Ashkey Hebert

Bachelorette trước đây đã được chiêu đãi "bữa sáng ngon miệng" bởi con trai Ford, 7 tuổi và con gái Essex, 5 tuổi.

Jana Kramer, Sharna Burgess và nhiều ngôi sao khác kỷ niệm ngày của mẹ như thế nào? - Ảnh 6

 Vanessa Morgan

“Ngày của mẹ đã đến,” ngôi sao của Riverdale chú thích một bức ảnh chụp con trai của cô, River, đang lái một chiếc ô tô đồ chơi với một quả bóng bay đặc biệt cho cô. “Chúc mừng Ngày của Mẹ tới tất cả mẹ của con, tất cả các mẹ đều là những người phụ nữ siêu đẳng, hãy nhẹ nhàng với bản thân ngay hôm nay và dành thời gian để nuôi dưỡng sự nữ tính thiêng liêng của mình 💕. Không có công việc nào khó hơn / bổ ích hơn. ” (Morgan và Michael Kopech chào đón con trai của họ vào tháng 1 năm 2021.)

Jana Kramer, Sharna Burgess và nhiều ngôi sao khác kỷ niệm ngày của mẹ như thế nào? - Ảnh 7

 Sharna Burgess

"Đậu phộng của chúng tôi đang được yêu thích rất nhiều", cô gái gốc Úc đăng tải lên trên mạng xã hội của mình. “OMG, Tôi là một người mẹ".

Jana Kramer, Sharna Burgess và nhiều ngôi sao khác kỷ niệm ngày của mẹ như thế nào? - Ảnh 8

 Kourtney Kardashian

Người sáng lập Poosh đã ngạc nhiên trước sự ngạc nhiên về bông hoa của cô ấy từ nhạc sĩ “All the Small Things”.

Jana Kramer, Sharna Burgess và nhiều ngôi sao khác kỷ niệm ngày của mẹ như thế nào? - Ảnh 9

 Meghan King

Cô gái Real Housewives of Orange County đã mặc đồ đôi với cô con gái Aspen, 5 tuổi, trong bộ váy màu be phù hợp trong một chuyến đi chơi cùng gia đình vào Chủ nhật. (King và chồng cũ Jim Edmonds có chung Aspen và cặp song sinh Hart và Hayes, cả hai đều 3 tuổi)

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