Sau các kiểu tạo dáng như K – heart, bắn tim và làm trái tim bằng má, thế hệ MZ lại tiếp tục sáng tạo ra một kiểu chụp ảnh mới, đó chính là Gyaru peace.

Thuật ngữ "Gyaru" bắt nguồn từ cách phát âm tiếng Nhật của tiếng lóng trong tiếng Anh girl thành "gal" và ‘piece’ dùng để chỉ ký hiệu V. Rei, thành viên của nhóm nhạc IVE được cho là nghệ sĩ đã khởi xướng cho trào lưu chụp ảnh độc lạ này.

Trong một chương trình radio, Rei từng giải thích: “Đây là tư thế phổ biến ở Nhật Bản ngày xưa. Khi mới ra mắt tôi rất thích kiểu tạo dáng này.”

Những ngày gần đây, kiểu tạo dáng này nhanh chóng phổ biến trong thế hệ MZ và hàng loạt thần tượng bắt đầu bắt ‘trend’ như Gisele (Espa), Juri (Rocket Punch) và Tsuki (Billie),..

Không chỉ vậy, những thành viên của các nhóm nhạc đình đám như Taeyeon(SNSD), Seolhyun (AOA), Eunbi (Kwon),.. cũng không bỏ qua dịp tạo dáng kiểu độc lạ này.

"Gyaru peace" đã và đang tiếp tục trở thành một trào lưu thịnh hành ngày nay, nổi bật với sự dễ thương và mới mẻ như thổi lên một làn gió mới thay thế cho những cách tạo dáng cũ đã có phần tẻ nhạt và buồn chán.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diem-danh-hang-loat-ngoi-sao-xu-han-dua-nhau-bat-trend-chup-anh-dang-hot-ban-tim-la-xua-roi-gyaru-peace-moi-chinh-la-xu-huong-hien-nay-465977.html