‘Búp bê’ Lisa (Blackpink) nở nụ cười ‘không thấy mặt trời’, chiếm trọn trái tim người hâm mộ trong loạt ảnh mới

Lisa (Blackpink) xinh như 'búp bê' trong loạt ảnh ngày thường vừa được đăng tải.

Dạo gần đây, Lisa (Blackpink) liên tục cập nhật hình ảnh cuộc sống thường ngày lên Instagram cá nhân.

‘Em út’ Blackpink vừa trải qua kỳ nghỉ tại khu nghỉ dưỡng riêng tư cùng với gia đinh. Trong những bức ảnh được đăng tải, Lisa diện một chiếc váy hoa trắng dài khoét vùng cổ, làm lộ ra xương quay xanh vô cùng ‘rù quyến’ người xem. Đặc biệt, nụ cười tít mắt ‘không thấy mặt trời’ trông như một nàng búp bê chính là điểm đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Chắc hẳn Lisa đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc bên những người thân yêu của mình.

Trong loạt ảnh tiếp theo, Lisa trở nên quý phái, sang chảnh hơn khi kết hợp thêm một chiếc kính ‘siêu ngầu’. Ở dưới bình luận, các fan ùa vào trêu cô nàng rằng: Đúng là Lisa, chỉ cần có chiếc background bồn tắm thôi thì sẽ có một loạt ảnh ‘xịn’ ra đời!

Mặt khác, Lisa vừa qua đã lập kỷ lục mới khi có hai bài hát solo đạt trên 200 triệu lượt nghe trên trang nghe nhạc trực tuyến Spotify. Theo nhiều trang báo Hàn đưa tin, Blackpink có lẽ sẽ có màn comeback vào tháng 6 tới đây sau một thời gian dài vắng bóng trên đường đua âm nhạc.

Nguồn: Tổng hợp

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bup-be-lisa-blackpink-no-nu-cuoi-khong-thay-mat-troi-chiem-tron-trai-tim-nguoi-ham-mo-trong-loat-anh-moi-465860.html