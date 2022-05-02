Park Min Young khoe nhan sắc đúng chuẩn "nàng thơ" ở tuổi U40, không hổ danh là ‘báu vật’ hiếm hoi đánh bay định kiến vẻ đẹp nhân tạo châu Á

Sao quốc tế 02/05/2022 11:35

Nữ diễn viên Park Min Young vừa được chọn làm nàng thơ cho một hãng thương hiệu túi xách. Những hình ảnh quảng bá cho nhãn hiệu này vừa được tung ra đã khiến cộng đồng mạng 'xốn xang' bởi nhan sắc tươi trẻ của ‘nàng thơ’ dù đã bước qua độ tuổi U40.

Park Min Young khoe nhan sắc đúng chuẩn 'nàng thơ' ở tuổi U40, không hổ danh là ‘báu vật’ hiếm hoi đánh bay định kiến vẻ đẹp nhân tạo châu Á - Ảnh 1

Park Min Young khoe nhan sắc đúng chuẩn 'nàng thơ' ở tuổi U40, không hổ danh là ‘báu vật’ hiếm hoi đánh bay định kiến vẻ đẹp nhân tạo châu Á - Ảnh 2Park Min Young khoe nhan sắc đúng chuẩn 'nàng thơ' ở tuổi U40, không hổ danh là ‘báu vật’ hiếm hoi đánh bay định kiến vẻ đẹp nhân tạo châu Á - Ảnh 3

Trong hình ảnh được đăng tải, Park Min Young diện trên mình một chiếc váy trắng thanh lịch với kiểu dáng hở lưng đầy tinh tế kết hợp thêm nụ cười nhẹ nhàng của cô nàng càng làm tăng nét quý phái, thanh lịch toát ra từ bức ảnh.

Park Min Young khoe nhan sắc đúng chuẩn 'nàng thơ' ở tuổi U40, không hổ danh là ‘báu vật’ hiếm hoi đánh bay định kiến vẻ đẹp nhân tạo châu Á - Ảnh 4

Với hình ảnh tiếp theo, Park Min Young diện một chiếc áo croptop với áo khoác tay dài khoe vòng eo thon gọn đi kèm với chiếc túi chéo quai dài thể hiện đúng 'chất' năng động của các cô gái.

Đại diện của JESTINA Handbag cho biết, "Hình ảnh tươi sáng và sự tự tin của Park Min-young phù hợp với đặc trưng thương hiệu của chúng tôi, vậy nên chúng tôi đã mời cô ấy về làm người mẫu thương hiệu. Tôi hy vọng rằng khách hàng sẽ hoàn thiện style độc đáo của riêng mình trong mùa hè này bằng cách tham khảo các đoạn phim quảng cáo của Park Min-young. "

Park Min Young khoe nhan sắc đúng chuẩn 'nàng thơ' ở tuổi U40, không hổ danh là ‘báu vật’ hiếm hoi đánh bay định kiến vẻ đẹp nhân tạo châu Á - Ảnh 5

Park Min Young sinh năm 1986, bắt đầu đóng phim từ năm 2006. Cô nổi lên với vai diễn trong Gia Đình Là Số 1 và vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương chính là lợi thế giúp nhân tố mới này nhanh chóng giành được thiện cảm của công chúng. Thế nhưng vừa nổi lên thì những hình ảnh xưa cũ của Park Min Young cũng đã được "đào lại" và khiến công chúng sốc nặng. 

Tuy nhiên, thay vì chối bỏ như những đồng nghiệp khác, Park Min Young thẳng thắn thừa nhận bản thân đã đụng chạm "dao kéo" để xinh đẹp hơn. Thái độ thẳng thắn, dũng cảm thừa nhận dao kéo không những không khiến Park Min Young bị công chúng bài xích mà còn được khán giả đón nhận. Nữ diễn viên nhận được sự yêu mến và khen ngợi từ đông đảo netizen khó tính xứ Hàn.

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