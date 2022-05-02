‘Rụng tim’ trước hình ảnh nằm trong album mới của các nam thần TXT, netizen tấm tắc: Hóa ra đây chính là những ‘mỹ nam đẹp hơn hoa’ trong truyền thuyết!

TXT đã thông báo về việc phát hành phiên bản 'TEAR' cho mini album thứ 4 'minisode 2: Saturday's Child' trên SNS chính thức và nền tảng fandom toàn cầu Weverse vào ngày 27. Và tới 0h ngày 29, những bức ảnh nằm trong phiên bản ‘TEAR’ đã chính thức được tung ra.

Album 'minisode 2: Saturday's Child tiếp nối chuỗi album 'Dream Chapter' và 'Chaos Chapter' trước đó, chứa đựng những câu chuyện miêu tả những cảm xúc phức tạp của các thiếu niên sau khi trải qua sự tan vỡ của mối tình đầu, qua đó các chàng trai sẽ hiểu hơn về bản thân và thế giới xung quanh.

Các phiên bản 'Masse', 'END' và 'HATE' trước đó đã thể hiện được nhiều khía cạnh cảm xúc khác nhau hậu chia tay như bối rối, buồn bã, tức giận. Trong concept ảnh cho phiên bản 'TEAR’, lúc này đây khi đối mặt với nỗi buồn chưa từng trải trong đời, nước mắt của các thiếu niên cuối cùng cũng đã rơi. Năm thành viên tuy mang một biểu cảm thất thần cùng đôi mắt đẫm lệ nhưng vẻ đẹp trong trẻo của các chàng đã làm cho người hâm mộ phải ‘khóc thét’!

Mặt khác, Album sẽ được phát hành vào ngày 9 tháng 5 sắp tới.