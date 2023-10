"Nữ thần sắc đẹp" Seohyun (SNSD) tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty quản lý Namoo Actors, nơi quy tụ hàng loạt ngôi sao tên tuổi của làng giải trí K-pop

Seohyun tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty quản lý Namoo Actors.

Vào ngày 29, phía đại diện công ty Namoo Actors cho biết "Chúng tôi sẽ tiếp tục mối quan hệ của mình với Seohyun, một nữ diễn viên luôn khiến mọi người ngạc nhiên bởi sự biến hóa của cô ấy trong mỗi tác phẩm. Chúng tôi sẽ không tiếc tài nguyên để đầu tư tích cực cho cô ấy, giúp cô ấy đón nhận được nhiều tình cảm hơn từ phía công chúng.”

Sau khi ra mắt vào năm 2007 và là một phần các nhóm nhạc nữ Girls’ Generation, Seohyun đã ra mắt lần đầu về mảng diễn xuất trong bộ phim truyền hình Passionate Love đài SBS vào năm. Nữ ngôi sao đã chia tay với công ty quản lý cũ SM Entertainment vào năm 2017, sau khi hết hạn hợp đồng.

Namoo Actors là một công ty quản lý diễn viên lớn mạnh hàng đầu Hàn Quốc. Đã có rất nhiều nghệ sĩ thành công và hiện tại đã rời khỏi công ty phải nhắc đến như Kim Tae Hee, Song Ji Hyo, Kim Ah Joong, Kim So Yeon, Kim Kang Woo.. Seohyun đã ký hợp đồng độc quyền với công ty vào tháng 3/2019.

Sắp tới, Seohyun sẽ hóa thân thành Seulbi, nhân vật chính với khả năng bí ẩn nhìn thấy tương lai trong bộ phim mới của đài KBS 'Lovers of Jinx', dự kiến ​​phát sóng vào tháng 6. Không chỉ vậy, cô còn được chọn vào vai chính trong bộ phim 'Holy Night: Demon Hunters' và series phim Netflix 'Rogue: The Sound of the Sword' sẽ được lên sóng trong thời gian tới.

