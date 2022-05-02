"Nữ thần sắc đẹp" Seohyun (SNSD) tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty quản lý Namoo Actors, nơi quy tụ hàng loạt ngôi sao tên tuổi của làng giải trí K-pop

Sao quốc tế 02/05/2022 17:09

Seohyun tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty quản lý Namoo Actors.

'Nữ thần sắc đẹp' Seohyun (SNSD) tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty quản lý Namoo Actors, nơi quy tụ hàng loạt ngôi sao tên tuổi của làng giải trí K-pop - Ảnh 1

Vào ngày 29, phía đại diện công ty Namoo Actors cho biết "Chúng tôi sẽ tiếp tục mối quan hệ của mình với Seohyun, một nữ diễn viên luôn khiến mọi người ngạc nhiên bởi sự biến hóa của cô ấy trong mỗi tác phẩm. Chúng tôi sẽ không tiếc tài nguyên để đầu tư tích cực cho cô ấy, giúp cô ấy đón nhận được nhiều tình cảm hơn từ phía công chúng.”

'Nữ thần sắc đẹp' Seohyun (SNSD) tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty quản lý Namoo Actors, nơi quy tụ hàng loạt ngôi sao tên tuổi của làng giải trí K-pop - Ảnh 2

Sau khi ra mắt vào năm 2007 và là một phần các nhóm nhạc nữ Girls’ Generation, Seohyun đã ra mắt lần đầu về mảng diễn xuất trong bộ phim truyền hình Passionate Love đài SBS vào năm. Nữ ngôi sao đã chia tay với công ty quản lý cũ SM Entertainment vào năm 2017, sau khi hết hạn hợp đồng.

Namoo Actors là một công ty quản lý diễn viên lớn mạnh hàng đầu Hàn Quốc. Đã có rất nhiều nghệ sĩ thành công và hiện tại đã rời khỏi công ty phải nhắc đến như Kim Tae Hee, Song Ji Hyo, Kim Ah Joong, Kim So Yeon, Kim Kang Woo.. Seohyun đã ký hợp đồng độc quyền với công ty vào tháng 3/2019.

'Nữ thần sắc đẹp' Seohyun (SNSD) tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty quản lý Namoo Actors, nơi quy tụ hàng loạt ngôi sao tên tuổi của làng giải trí K-pop - Ảnh 3

Sắp tới, Seohyun sẽ hóa thân thành Seulbi, nhân vật chính với khả năng bí ẩn nhìn thấy tương lai trong bộ phim mới của đài KBS 'Lovers of Jinx', dự kiến ​​phát sóng vào tháng 6. Không chỉ vậy, cô còn được chọn vào vai chính trong bộ phim 'Holy Night: Demon Hunters' và series phim Netflix 'Rogue: The Sound of the Sword' sẽ được lên sóng trong thời gian tới.

‘Nam thần đa tài’ Ji Chang Wook lại khiến fan ‘ngất ngây’ khi trực tiếp ‘góp giọng’ trong OST của bộ phim “The Sound of Magic”

‘Nam thần đa tài’ Ji Chang Wook lại khiến fan ‘ngất ngây’ khi trực tiếp ‘góp giọng’ trong OST của bộ phim “The Sound of Magic”

Ji Chang Wook không những đảm nhận vai nam chính mà còn trực tiếp 'góp giọng' trong OST của phim mới.

Xem thêm
Từ khóa:   sao châu á Seohyun (SNSD) K-drama

TIN LIÊN QUAN

‘Nam thần đa tài’ Ji Chang Wook lại khiến fan ‘ngất ngây’ khi trực tiếp ‘góp giọng’ trong OST của bộ phim “The Sound of Magic”

‘Nam thần đa tài’ Ji Chang Wook lại khiến fan ‘ngất ngây’ khi trực tiếp ‘góp giọng’ trong OST của bộ phim “The Sound of Magic”

Lisa (Blackpink) lại chứng tỏ ‘đẳng cấp’ khi một mình nắm giữ 2 bài hát lập kỷ lục ‘khủng’ trên Spotify

Lisa (Blackpink) lại chứng tỏ ‘đẳng cấp’ khi một mình nắm giữ 2 bài hát lập kỷ lục ‘khủng’ trên Spotify

‘Nữ hoàng solo’ Sunmi gây tranh cãi khi cho phóng viên ‘leo cây’ và bỏ chạy ngay tại sân bay, nguyên nhân vụ việc là do đâu?

‘Nữ hoàng solo’ Sunmi gây tranh cãi khi cho phóng viên ‘leo cây’ và bỏ chạy ngay tại sân bay, nguyên nhân vụ việc là do đâu?

‘Cô dâu yêu tinh’ Kim Go Eun chân dài ‘miên man’ cùng vẻ đẹp đầy sang chảnh trong bộ ảnh mới kết hợp cùng một thương hiệu thời trang nổi tiếng của Pháp

‘Cô dâu yêu tinh’ Kim Go Eun chân dài ‘miên man’ cùng vẻ đẹp đầy sang chảnh trong bộ ảnh mới kết hợp cùng một thương hiệu thời trang nổi tiếng của Pháp

Mỹ nhân Soyou (SISTAR) cuối cùng cũng chịu lộ diện, ‘nhá hàng’ body ‘cực đỉnh’ trước thềm comeback

Mỹ nhân Soyou (SISTAR) cuối cùng cũng chịu lộ diện, ‘nhá hàng’ body ‘cực đỉnh’ trước thềm comeback

Không chỉ ‘đứng sau’ sản xuất nhạc, Suga (BTS) khiến người hâm mộ ‘háo hức’ khi chính thức góp giọng và xuất hiện trong video ca nhạc của ‘ông hoàng Youtube’ PSY

Không chỉ ‘đứng sau’ sản xuất nhạc, Suga (BTS) khiến người hâm mộ ‘háo hức’ khi chính thức góp giọng và xuất hiện trong video ca nhạc của ‘ông hoàng Youtube’ PSY

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?