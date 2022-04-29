Không chỉ ‘đứng sau’ sản xuất nhạc, Suga (BTS) khiến người hâm mộ ‘háo hức’ khi chính thức góp giọng và xuất hiện trong video ca nhạc của ‘ông hoàng Youtube’ PSY

Sao quốc tế 29/04/2022 17:40

Suga (BTS) khiến người hâm mộ phấn khích khi đóng vai trò 'đa di năng' trong lần comeback này của PSY.

Không chỉ ‘đứng sau’ sản xuất nhạc, Suga (BTS) khiến người hâm mộ ‘háo hức’ khi chính thức góp giọng và xuất hiện trong video ca nhạc của ‘ông hoàng Youtube’ PSY - Ảnh 1

Vào ngày 28, Psy đã đăng một bức ảnh lên Instagram cá nhân của mình cùng dòng chữ  "That That prod.&ft. and Starring SUGA of BTS. 2022.04.29 (Fri) 6PM KST agustd". Trong ảnh, PSY và Suga đứng cạnh nhau và tạo dáng thân thiết trước ống kính.

Trước đó, vào ngày 26 tháng 4, thông qua tài khoản Twitter chính thức của PSY, nam ca sĩ đã chia sẻ rằng ca khúc cuối cùng trong album thứ 9 của mình, ca khúc chủ đề “That That” sẽ được sản xuất bởi Suga.

Không chỉ ‘đứng sau’ sản xuất nhạc, Suga (BTS) khiến người hâm mộ ‘háo hức’ khi chính thức góp giọng và xuất hiện trong video ca nhạc của ‘ông hoàng Youtube’ PSY - Ảnh 2

Vào ngày 27 tháng 4, một video mới đã được đăng tiếp tục bởi PSY và lần này video cho người xem thấy bộ đôi đã có những tương tác hợp cạ như thế nào khi tạo ra bài hát. Đặc biệt, PSY giải thích rằng bài hát gần như được định sẵn để thành công bởi vì bài hát được hoàn thành một cách trôi chảy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Cùng với đoạn video này, PSY cũng đưa ra thông báo chính thức rằng Suga không chỉ tham gia vào quá trình sản xuất mà sẽ chính thức góp giọng vào bài chủ đề “That That”.

Không chỉ ‘đứng sau’ sản xuất nhạc, Suga (BTS) khiến người hâm mộ ‘háo hức’ khi chính thức góp giọng và xuất hiện trong video ca nhạc của ‘ông hoàng Youtube’ PSY - Ảnh 3

Và cuối cùng vào ngày 28/4, khi teaser mv được đăng tải, người hâm một được dịp ‘mát mắt’ khi trong mv còn có sự xuất hiện của Suga. Vậy là tài năng của thành viên ‘nhóm nhạc toàn cầu BTS’ lại một lần nữa được khẳng định khi vừa tham gia khâu sản xuất, viết lời, biên soạn, thực hiện bài hát và giờ kiêm luôn cả làm người mẫu cho mv lần này.

Mặt khác, MV cho bài hát chủ đề “That That” và album của PSY sẽ chính thức ra mắt vào 4 giờ chiều ngày 29/4 theo giờ Việt Nam.

Từ khóa:   sao châu á Suga psy

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