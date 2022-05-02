‘Cha đẻ’ của nhóm nhạc toàn cầu BTS tiếp tục chứng tỏ ‘đẳng cấp’ khi trở thành nhân vật đầu tiên trong ngành giải trí được đại học quốc gia Seoul trao bằng Tiến sĩ danh dự

Vào năm 2019, chủ tịch Bang đã tạo ra Weverse, một nền tảng mạng fandom toàn cầu để mọi người từ khắp nơi trên thế giới có thể tham gia. Năm 2022, ông cũng được chọn là một trong 25 nhà đổi mới có ảnh hưởng nhất trong ngành trên Billboard Power List.

Choi Hae-cheon, trưởng khoa cao học Đại học Quốc gia Seoul cho biết, "Chủ tịch Bang Si-hyuk đã đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển K-POP thành nền văn hóa đại chúng tốt nhất thế giới và đi tiên phong trong một kỷ nguyên mới trong cộng đồng người hâm mộ bằng cách phát triển một hệ thống công nghiệp âm nhạc sáng tạo, nơi mọi người trên thế giới có thể tham gia vào các hoạt động văn hóa khác nhau. Chúng tôi muốn phong tặng bằng tiến sĩ danh dự về quản trị kinh doanh của Đại học Quốc gia Seoul để ghi nhận những thành tựu của anh ấy."

“Cha đẻ” BTS cũng chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ học quản trị kinh doanh thông qua một chương trình giảng dạy chính thức, nhưng tôi đã rất chăm chỉ học tập bằng cách kết hợp những bài học kinh nghiệm từ thất bại và kiến ​​thức thu được từ sách, vì vậy tấm bằng được trao ngày hôm nay là niềm an ủi và khích lệ với tôi vì nó có nghĩa là công việc tôi đã làm cho đến nay là không sai.”

Oh Se-jeong, chủ tịch Đại học Quốc gia Seoul, nhấn mạnh rằng “Thế giới đã vượt ra khỏi thời đại công nghệ và bước vào một bước ngoặt văn hóa”. Trưởng khoa Choi cũng cho biết, “Đại học Quốc gia Seoul đang có kế hoạch thành lập một trung tâm văn hóa để tiến hành các hoạt động khác nhau liên quan đến văn hóa và nghệ thuật.