Bạn gái Kanye West khẳng định tình yêu bằng cách xăm tên anh lên cổ tay

Mối quan hệ của Kanye West và Chaney Jones sẽ kéo dài suốt đời.

Người đẹp nhà Kardashian đã đăng một bức ảnh của cô ấy trên Instagram Stories hôm thứ Năm. Trong ảnh, cô mặc một chiếc áo quây nhỏ và quần sáng bóng. Nhưng người hâm mộ lại quan tâm đến cánh tay của cô ấy hơn, có vẻ như cô ấy đã xăm tên của người yêu - nam rapper Kanye West.

Những người hâm mộ đã tinh ý phát hiện ra, có vẻ như cô nàng đã xăm chữ “ye” - biệt danh hợp pháp của West kể từ tháng 10 năm 2021.

Bạn gái của Kanye West có vẻ như đã xăm tên anh trên cổ tay.

Chaney Jones và Kanye West bắt đầu hẹn hò từ giữa tháng 2.

Tuần trước, người mẫu 9X và rapper đình đám này đã cùng nhau tới Tokyo, Nhật Bản. Kanye thậm chí bỏ lỡ sinh nhật của con trai út vì trùng ngày chuyến đi với bạn gái mới.

Kanye cũng đưa Chaney đi khắp nơi và tặng cho cô nhiều món quà đắt đỏ.

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