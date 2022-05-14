"Sinh ra một lần nữa vào ngày sinh nhật của tôi, 11/5/22# tuổi mới lớn", cô chú thích bài đăng.

Người sáng lập 88 Fin, 34 tuổi, đã lên Instagram vào thứ Tư, ngày 11 tháng 5, để đăng một video 'rửa tội' để kỷ niệm sinh nhật của cô. Trong video, Chyna (tên thật là Angela White ) được thấy đang mặc toàn bộ đồ trắng trong khi ngâm mình trong hồ bơi khi một nhóm gia đình và bạn bè được cho là đang chứng kiến buổi lễ.

Người mẫu đã đệ đơn kiện gia đình nổi tiếng trị giá 100 triệu USD vào năm 2017 khi loạt phim Rob & Chyna mà cô và cựu hôn phu Rob Kardashian , người mà cô có chung một cô con là Dream, 5 tuổi, đã bị hủy bỏ.

Lễ rửa tội diễn ra chỉ vài ngày sau khi bồi thẩm đoàn ra phán quyết có lợi cho người nhà Kardashian trong bối cảnh tranh chấp pháp lý kéo dài nhiều năm của các bên, tuyên bố rằng không có thiệt hại tiền tệ nào được trao cho người bản xứ Washington, D.C..

Chyna tuyên bố trong vụ kiện rằng Kris Jenner, Kylie Jenner, Khloé Kardashian và Kim Kardashian đã can thiệp vào tương lai của chương trình và sử dụng ảnh hưởng của họ với E! mạng để kết thúc loạt phim sớm.

Trong khi tại tòa vào tháng trước, các thành viên của gia tộc Kardashian-Jenner đã làm chứng rằng Chyna đã lạm dụng anh trai của họ. Trong các tài liệu được nộp trước đó, Rob, 35 tuổi, cho rằng Chyna có ý định "gây thương tích nghiêm trọng cho tôi và tôi lo sợ cho cuộc sống của mình" đồng thời tuyên bố rằng người yêu cũ của anh ta đã cố gắng bóp nghẹt anh ta bằng dây sạc iPhone và chĩa súng vào đầu anh ta.

Tuy nhiên, chủ sở hữu của Lashed Cosmetics đã phủ nhận các tuyên bố lạm dụng và hạ thấp các cáo buộc về súng, tuyên bố đó không gì khác hơn là một trò đùa.

Theo một báo cáo của TMZ, Chyna nói với bồi thẩm đoàn rằng Rob đã tự nhốt mình trong một căn phòng với điện thoại của cô trong một cuộc tranh cãi vào tháng 12 năm 2018, khiến cô ngày càng bị kích động. Kết quả là, cô phá hủy một 'ngôi nhà bánh gừng' và làm hư hỏng tivi của họ. Cô bị cáo buộc nói với Rob vào thời điểm đó: "Trả lại điện thoại cho tôi, trả lại tài sản cho tôi."

Diễn viên "Chỉ có tiền mặt" khẳng định thêm rằng cô đã cố gắng thu hút sự chú ý của Rob trong khi anh ta đang chơi trò chơi điện tử bằng cách quấn dây điện thoại di động quanh cổ anh ta một cách vui vẻ, và nói rằng không có cuộc chiến nào cả.

Về phần mình, Rob thú nhận trên khán đài rằng con gái của họ, sinh năm 2016, đã được sinh ra "bất chấp" và mối quan hệ của anh với Chyna "không phải là tình yêu thực sự". Cặp đôi đã chia tay nhau vào tháng 7 năm 2017.

Anh tiếp tục cáo buộc rằng mối quan hệ ngáo đá của họ đã xảy ra khi "có thể tôi đã ở nơi tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, tại điểm yếu nhất, thấp nhất của tôi", và rằng anh "không nghĩ về mọi thứ. Tâm trí của tôi chỉ ở một nơi hoàn toàn khác," trước khi họ chia tay.

Đầu tháng này, một thẩm phán đã ra phán quyết bác bỏ vụ việc.

"Thay mặt cho Kris, Kim, Khloé và Kylie, chúng tôi muốn bày tỏ sự cảm kích của chúng tôi đối với bồi thẩm đoàn", luật sư của gia đình Kardashian, Michael Rhodes và Michelle Doolin, cho biết trong một tuyên bố với Us Weekly vào ngày 3 tháng 5. "Chúng tôi cũng rất biết ơn sự giúp đỡ kiên định của Thẩm phán Gregory Alarcon trong việc đảm bảo rằng đây là một phiên tòa công bằng. Bồi thẩm đoàn đã gửi một thông điệp rõ ràng cho cô White và luật sư của cô ấy — Tôi hy vọng họ đang lắng nghe.

Luật sư của Chyna, Lyanne Ciani, đã có một cách đọc phán quyết khác. Trong một tuyên bố gửi cho Us, Ciani lập luận rằng thân chủ của cô đã không được xét xử công bằng, tuyên bố rằng thẩm phán đã "phạm lỗi có thể đảo ngược" bằng cách giới thiệu "một hướng dẫn của bồi thẩm đoàn rất có hại, mang tính trừng phạt và vô căn cứ tuyên bố sai rằng Nguyên đơn đã vi phạm lệnh của tòa án liên quan đến việc xuất trình hồ sơ tài chính của cô."

Ciani cũng lập luận rằng thẩm phán nên can thiệp khi đội ngũ pháp lý của nhà Kardashians cho thấy những bức ảnh khiêu dâm trả thù mà Rob đăng về Chyna khi cô đang làm chứng trên khán đài.

"Chúng tôi sẽ kháng cáo các câu hỏi còn lại," luật sư nói với Associated Press tại thời điểm phán quyết.